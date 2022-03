(Cleveland) Deshaun Watson continue de clamer son innocence et a fermement nié avoir commis toute inconduite sexuelle malgré les allégations faites par 22 femmes contre le nouveau quart-arrière partant des Browns de Cleveland.

Associated Press

Vêtu d’un habit à rayures sombres et d’une cravate orange lors de sa conférence de presse, vendredi, Watson a montré peu d’émotion tout en affirmant qu’il n’avait rien fait d’illégal.

« Je n’ai jamais agressé, manqué de respect ou harcelé une femme de ma vie, a juré Watson, flanqué à l’estrade par le directeur général des Browns Andrew Berry et l’entraîneur Kevin Stefanski. Ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé. Je n’ai jamais fait ces choses que les gens allèguent. »

Berry a défendu la décision controversée de l’équipe de faire l’acquisition de Watson, qui a été accusé par deux douzaines de massothérapeutes de diverses activités sexuelles lors de séances privées. Il a toujours prétendu que tout rapport sexuel était consensuel.

« En tant qu’organisation, nous savons que cette transaction a été très difficile pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes de notre communauté, a affirmé Berry. Nous réalisons qu’elle a engendré une gamme d’émotions. Et cela, ainsi que la nature des allégations, a pesé lourd sur nous tous.

« C’est à cause du poids de la réaction anticipée et de la nature des allégations qui nous ont vraiment poussés à faire le plus de travail possible à l’interne et à l’externe pour comprendre les cas et sur qui était Deshaun en tant que personne.

« Nous avons foi et confiance en Deshaun en tant que personne. »

Watson a rejeté l’idée de consulter parce qu’il estime qu’il a été faussement accusé.

« Je n’ai pas de problème, dit-il. Je n’ai pas de problème. »

Bien que Watson n’ait pas été inculpé par deux grands jurys au Texas pour des accusations criminelles, il fait toujours face à des poursuites civiles. Il n’a aucune intention de régler les poursuites et que son seul objectif « est de laver mon nom ».

Berry a décrit l’enquête des Browns comme « une odyssée de cinq mois » qui a permis à l’équipe de se sentir suffisamment à l’aise avec Watson en tant que personne pour procéder à un échange afin de l’obtenir — et par extension faire de lui le visage de la concession.

Les Browns ont attiré Watson à Cleveland avec un contrat record de 230 millions US, entièrement garanti, qui comprend un salaire de base d’un million lors de la première saison au cas où il serait suspendu par la NFL.

La ligue mène une enquête en cours sur son comportement et sur la question de savoir s’il a enfreint la politique au sujet de la conduite personnelle.

Les Browns ont échangé trois choix de première ronde et six choix au total aux Texans de Houston contre Watson.