La nouvelle année de la NFL est officiellement débutée depuis mercredi dernier, et l’action n’a pas manqué au cours des deux dernières semaines. En plus du marché des joueurs autonomes, quelques transactions majeures ont secoué la ligue, dont l’échange controversé qui a envoyé Deshaun Watson aux Browns de Cleveland. Voici notre liste des gagnants et des perdants jusqu’à présent.

Miguel Bujold La Presse

La décision des Browns de Cleveland d’avoir transigé afin d’obtenir Deshaun Watson aurait fait réagir d’une façon ou de l’autre. Mais celle-ci est encore plus critiquée après qu’ils ont choisi de lui donner une augmentation de salaire annuelle de 7 millions…

Jeudi dernier, Watson et son camp avaient informé les Browns qu’ils ne faisaient plus partie de la course pour obtenir ses services des Texans de Houston. Le quart-arrière allait poursuivre sa carrière avec les Saints de La Nouvelle-Orléans ou les Falcons d’Atlanta.

Watson a vraisemblablement changé d’idée lorsque les Browns ont accepté de déchirer le contrat qu’il avait signé avec les Texans en 2020 et qui devait le payer 39 millions par année de 2022 à 2025. Cleveland lui a plutôt offert 46 millions par saison, une augmentation annuelle de 7 millions.

Mais ce n’est pas tout : les Browns ont accepté de garantir l’entièreté du contrat, jusqu’au dernier sou des 230 millions que Watson doit toucher au cours de cette période. Du jamais-vu dans l’histoire de la NFL.

Les poursuites judiciaires contre Watson n’ont pas mené à des accusations criminelles, mais rien n’est encore réglé au civil. Pas moins de 22 femmes qui sont des massothérapeutes ont accusé Watson de crimes de nature sexuelle. On ne parle pas d’un incident isolé. Une suspension de la NFL est à prévoir, mais Watson et les Browns ont prévu le coup… Les Browns ont embauché Jacoby Brissett comme second et ont payé presque tout l’argent prévu à la première année du contrat de Watson en forme de boni. De cette façon, le salaire annuel de Watson en 2022 ne sera qu’approximativement de 1 million. Alors, s’il est effectivement suspendu par la NFL, il ne perdra pas grand-chose sur le plan monétaire.

Ç’aurait été une chose pour les Browns d’obtenir Watson, mais de lui avoir donné une augmentation salariale et de l’avoir assuré de toucher tout l’argent prévu au contrat peu importe ce qui se produira dépasse l’entendement. Plusieurs équipes ont jugé que Watson était devenu radioactif et n’étaient nullement intéressées à l’obtenir malgré son jeune âge et un talent exceptionnel. Les Browns, eux, ont plutôt choisi d’améliorer le sort de Watson. Disons que ça envoie un drôle de message. Comme celui d’avoir libéré de fiers vétérans comme Jarvis Landry, J.C. Tretter et Austin Hooper, d’ailleurs. On peut présumer que l’argent réservé pour Watson a été un facteur dans le renvoi de ces trois joueurs.

On peut également se questionner au sujet des décisions des Browns d’avoir obtenu Amari Cooper, des Cowboys de Dallas, et d’avoir désigné David Njoku comme joueur de franchise. Njoku n’a jamais produit comme l’ancien premier choix qu’il est, ayant totalisé 148 attrapés, 1754 verges et 15 touchés en 5 saisons. Cooper, lui, manque d’intensité et de constance, et ne fait certainement pas partie du top 10 des ailiers espacés de la NFL, lui qui commande un salaire annuel moyen de 20 millions.

Bref, les Browns ont pris des décisions très discutables dernièrement. Et faisant partie d’une division qui regroupe également les Bengals de Cincinnati, champions en titre de l’Américaine, les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh, ces choix pourraient ultimement les garder dans la cave du classement.

Les autres perdants

Jaguars de Jacksonville

PHOTO JOHN MCCOY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Christian Kirk pourrait toucher 72 millions au cours des 4 prochaines années (18 millions par saison).

Parce qu’ils doivent payer une forme de taxe afin de convaincre les joueurs autonomes de s’amener à Jacksonville, les Jaguars doivent presque toujours surpayer lorsqu’ils font des acquisitions sur le marché des joueurs autonomes. Cette fois, c’est l’ailier espacé Christian Kirk qui en a le plus profité. Même s’il reste à être déterminé s’il peut être le premier receveur d’une équipe, Kirk pourrait toucher 72 millions au cours des 4 prochaines années (18 millions par saison). Brandon Scherff est, quant à lui, un excellent garde, mais il est déjà âgé de 30 ans, alors on comprend mal pourquoi il a accepté de signer un contrat avec les Jaguars si ce n’est pas pour l’argent (49,5 millions pour 3 ans). Des salaires annuels de 15 et 10 millions respectivement pour le secondeur Foyesade Oluokun et le plaqueur Foley Fatukasi, c’est trop d’argent. Et c’est sans parler du risque que tous ces joueurs grassement payés deviennent des fat cats.

Panthers de la Caroline

Les Panthers étaient très intéressés à obtenir l’un des quarts-arrières disponibles sur le marché des transactions, mais n’y sont pas parvenus. Russell Wilson et Deshaun Watson étaient dans leur ligne de mire. Se tourneront-ils du côté des 49ers de San Francisco et de Jimmy Garoppolo ? L’entraîneur-chef Matt Rhule choisira-t-il plutôt de jeter son dévolu sur une recrue avec le sixième choix du repêchage ?

49ers de San Francisco

PHOTO DAVID DERMER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charvarius Ward

Kyle Shanahan a réglé un problème qui ne datait pas d’hier en embauchant Charvarius Ward. La présence de l’ancien des Chiefs de Kansas City devrait améliorer significativement un groupe de demis de coin qui ne pouvait compter sur aucun joueur de premier plan. En revanche, pas sûr que la décision d’offrir un contrat de 2 ans qui pourrait valoir plus de 10 millions au spécialiste des retours Ray-Ray McCloud était bien avisée. Surtout, les Niners n’ont toujours pas échangé Jimmy Garoppolo alors que très peu d’équipes sont toujours à la recherche d’un quart. Et ce serait très risqué de laisser Trey Lance passer une autre saison sur le banc après avoir investi trois premiers choix pour l’obtenir.

Falcons d’Atlanta

Grâce en grande partie à Matt Ryan, les Falcons étaient généralement respectables, même si leur alignement laisse sérieusement à désirer. Mais en courtisant Deshaun Watson, ils se sont peinturés dans le coin alors que leur vétéran quart a probablement exigé un échange. Ryan poursuivra sa carrière avec les Colts d’Indianapolis, ce qui devrait être une bonne chose pour lui. C’est Marcus Mariota qui devrait être le quart partant des Falcons, qui se sont retrouvés le bec à l’eau.

Les gagnants

L’Ouest de l’AFC

PHOTO ELAINE THOMPSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Russell Wilson

Les Broncos de Denver ont trouvé leur pièce manquante en Russell Wilson, puis ont ajouté deux bons joueurs à leur ligne défensive, Randy Gregory et D.J. Jones. Les Chargers de Los Angeles ont greffé le chasseur de quarts Khalil Mack et l’excellent demi de coin J.C. Jackson à leur défense, tout en parvenant à garder le receveur Mike Williams avec eux. Le nouvel entraîneur-chef Josh McDaniels et les Raiders de Las Vegas ont embauché l’ailier défensif Chandler Jones et ont mis la main sur Davante Adams par voie de transaction. Puis les Chiefs de Kansas City ont trouvé un bon remplaçant à Tyrann Mathieu en s’entendant avec Justin Reid et ont offert un nouveau jouet à Patrick Mahomes grâce à l’acquisition de JuJu Smith-Schuster, qui ajoutera du chien à l’attaque des Chiefs. La compétition dans la division Ouest de l’Américaine sera aussi relevée que captivante en 2022. On a déjà hâte.

Les Bengals de Cincinnati

Les finalistes du dernier Super Bowl n’ont pratiquement perdu aucun joueur et ont enfin comblé leur plus grande faiblesse. Les embauches du bloqueur La’el Collins, du garde Alex Cappa et du centre Ted Karras devraient considérablement améliorer leur ligne offensive et la protection devant Joe Burrow. Les Bengals ont perdu les services de l’ailier rapproché C.J. Uzomah, mais ont embauché Hayden Hurst pour le remplacer.

Les Buccaneers de Tampa Bay

PHOTO MARK LOMOGLIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le retour de Tom Brady après une petite pause de 40 jours était une très bonne nouvelle en soi pour les Buccaneers.

Le retour de Tom Brady après une petite pause de 40 jours était déjà une très bonne nouvelle en soi pour les Buccaneers, mais il a également convaincu plusieurs joueurs clés du club de rester à Tampa Bay. Le centre Ryan Jenkins a signé un contrat avant même de pouvoir tester le marché des joueurs autonomes. Le receveur Chris Godwin a accepté un contrat de trois ans après avoir été désigné joueur de franchise. Le demi de coin Carlton Davis a signé une entente de trois saisons, lui aussi. Et mardi, le porteur de ballon Leonard Fournette et les Bucs ont annoncé un nouveau pacte de 3 ans d’une valeur de 21 millions. Mais ce n’est pas tout. Les Bucs ont obtenu le garde Shaq Mason des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en retour d’un maigre choix de 5e tour et ont embauché Russell Gage (3 ans pour 30 millions), qui a été le meilleur ailier espacé des Falcons en 2021.

Les Steelers de Pittsburgh

Fidèles à leur habitude, les Steelers n’ont pas signé de « gros » noms, mais ont été très actifs sur le marché des joueurs autonomes, eux qui avaient beaucoup plus d’espace sous le plafond salarial qu’ils en ont normalement. James Daniels et Mason Cole amélioreront une ligne offensive qui a été l’une des pires de la NFL en 2021. Myles Jack leur donnera enfin un secondeur intérieur bon en couverture de passe, et le demi de coin Levi Wallace s’est constamment amélioré au cours de ses quatre saisons chez les Bills de Buffalo. Mitchell Trubisky, lui, représente un pari intéressant et peu dispendieux au poste de quart. Tous ces joueurs sont âgés de 27 ans ou moins.

Les Texans de Houston

On doutait que le DG Nick Caserio réussirait à obtenir trois premiers choix en retour de Deshaun Watson comme il le souhaitait, mais c’est exactement ce qu’il a fait. En plus de posséder le premier choix des Browns en 2022, 2023 et 2024, les Texans ont reçu un troisième choix en 2023 et un quatrième en 2024, cédant en retour leur cinquième choix de 2024 en plus de Watson. Pas si mal comme retour lorsque l’on considère que plusieurs équipes n’avaient pas le moindre intérêt pour le quart-arrière. C’est une très belle façon pour les Texans de poursuivre une reconstruction qui s’annonce beaucoup plus rapide que prévu.