Faible risque et possible écran de fumée

Techniquement, ce n’est qu’à partir de 16 h ce mercredi, lorsque débutera officiellement la nouvelle année dans la NFL, que les équipes pourront annoncer les ententes qu’elles ont conclues avec des joueurs provenant d’autres équipes. Mais les ententes rapportées ont été nombreuses depuis que la fameuse fenêtre de négociation s’est ouverte, lundi.

Miguel Bujold La Presse

Au moment où on rédigeait ce texte, deux des principaux quarts-arrière qui pouvaient changer d’équipe avaient déjà trouvé un nouveau domicile. Teddy Bridgewater a signé un contrat d’un an avec les Dolphins de Miami, chez qui il fera compétition à Tua Tagovailoa.

Mais c’est l’autre entente qui a fait parler. Alors qu’ils se préparent à disputer leur première saison depuis 2003 sans Ben Roethlisberger, les Steelers de Pittsburgh ont accordé un contrat de deux ans d’une valeur approximative de 14 millions (7 millions par saison) à Mitchell Trubisky, qui avait été sélectionné au deuxième rang du repêchage de 2017 par les Bears de Chicago.

Plutôt que de sacrifier plusieurs choix au repêchage, des joueurs et une petite fortune afin d’obtenir un quart étoile comme Russell Wilson ou Deshaun Watson, les Steelers ont opté pour un pari peu risqué et qui a du sens pour plusieurs raisons.

D’abord, Trubisky n’a pas été le deuxième espoir choisi il y a cinq ans pour rien. Il possède un certain talent. Pas autant que les Bears l’avaient cru, certes, mais certainement assez pour être un quart partant honnête dans la NFL. Il avait très peu joué à l’Université de la Caroline du Nord, alors son début de carrière chez les professionnels n’a pas été si vilain (64,1 % de passes réussies, 64 touchés, 38 interceptions et coefficient d’efficacité de 87). Surtout, Trubisky a gagné 29 de ses 50 départs dans la NFL, même si les Bears étaient loin de former une grande puissance.

Ensuite, sans être un athlète aussi accompli que Lamar Jackson ou Josh Allen, Trubisky est un quart mobile, qui devrait bien cadrer dans le système de jeu que souhaite implanter le coordonnateur offensif des Steelers, Matt Canada. Plus que Roethlisberger la saison dernière, en tout cas…

Par ailleurs, parce que Trubisky touchera un salaire très modique pour un quart partant, les Steelers ont déjà pu conclure des ententes avec trois joueurs pour renforcer une ligne offensive qui en a beaucoup arraché la saison dernière, dont le garde James Daniels, qui aurait signé un contrat de près de 27 millions pour trois ans, mardi.

Enfin, la quatrième raison pour laquelle l’embauche de Trubisky a du sens, et peut-être la plus importante, c’est qu’elle n’empêchera pas les Steelers de repêcher un quart-arrière avec leur choix de premier tour le mois prochain. Qu’il s’agisse de Malik Willis, Kenny Pickett, Matt Corral ou Desmond Ridder. Ils ne sont pas liés à Trubisky à long terme et les implications financières ne seraient pas dissuasives.

On verra l’automne prochain si Trubisky fera mieux à Pittsburgh qu’à Chicago, mais c’est un risque calculé qu’ont pris les Steelers. Encore plus s’il sert d’écran de fumée afin d’améliorer leurs chances de mettre la main sur un jeune quart en avril.

Kevin Colbert prendra sa retraite après plus de deux décennies comme directeur général des Steelers après le repêchage. Et selon les informations qui circulent, Colbert veut trouver le prochain quart de concession de l’équipe avant de quitter l’organisation, comme l’avait fait Ozzie Newsome avec Lamar Jackson chez les Ravens de Baltimore.

Watson convoité

Lundi, Deshaun Watson s’est entretenu avec les Panthers de la Caroline et les Saints de La Nouvelle-Orléans, deux équipes qui aimeraient réaliser une transaction avec les Texans de Houston afin de l’obtenir. Watson fait toujours face à 22 accusations de nature sexuelle au civil, mais ne sera pas poursuivi au criminel, a-t-on appris vendredi dernier.

Les problèmes de Watson à l’extérieur du terrain n’ont manifestement pas dissuadé certaines équipes d’obtenir le quart-arrière de 26 ans puisque les Browns de Cleveland auraient à leur tour discuté avec lui, mardi. Si les Browns réussissaient à conclure un échange avec les Texans, on présume que Baker Mayfield serait ensuite échangé à son tour. On doute que les Texans accepteraient que Mayfield fasse partie de la transaction, eux qui semblent pleinement investis dans le quart de deuxième année Davis Mills.

Des rumeurs ont également commencé à circuler au sujet des Falcons d’Atlanta, mardi, eux qui avaient pourtant indiqué que Matt Ryan demeurait leur homme au poste de quart il n’y a pas si longtemps. Notons que les Falcons, les Panthers et les Saints, trois des quatre équipes qui s’intéresseraient à Watson, font partie de la même division que Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay.

Deux ajouts pour l’attaque des Bucs

Parlant des Buccaneers, ils ont fait l’acquisition de deux joueurs offensifs, mardi. Ils auraient conclu un pacte de trois ans d’une valeur de 30 millions avec le receveur Russell Gage, anciennement des Falcons. Gage se joindra à un groupe d’ailiers espacés qui peut également compter sur Michael Evans et Chris Godwin, désigné joueur de franchise par l’équipe la semaine dernière.

Les Bucs ont également obtenu l’excellent garde Shaq Mason des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en retour d’un choix de cinquième tour. Mason remplacera Alex Cappa, qui s’apprêterait quant à lui à signer un contrat avec les Bengals de Cincinnati. Notons également que les Bucs se sont entendus avec leur centre Ryan Jensen sur un nouveau contrat de trois ans d’une valeur de 39 millions dans les heures qui ont suivi l’annonce du retour de Brady.

Des prix (relativement) raisonnables

Normalement, les contrats offerts aux meilleurs demis de coin disponibles sur le marché des joueurs autonomes sont parmi ceux qui font le plus sourciller. Entendons-nous, les demis de coin étoiles ont obtenu de très bons contrats depuis le début de la semaine, mais on aurait pu s’attendre à ce qu’ils récoltent encore plus d’argent.

Considéré comme le meilleur demi de coin disponible, J.C. Jackson a reçu un contrat de cinq ans d’une valeur de 82,5 millions de la part des Chargers de Los Angeles. C’est une moyenne annuelle de 16,5 millions, alors que l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre était à la recherche d’un contrat comparable à celui de Jalen Ramsey (20 millions par année).

Carlton Davis et Charvarius Ward, deux des autres meilleurs joueurs à cette position qui étaient libres de négocier avec les équipes de leur choix, toucheront des salaires annuels de 15 et de 14 millions respectivement. Davis restera avec les Buccaneers, tandis que Ward a quitté les Chiefs de Kansas City pour se joindre aux 49ers de San Francisco.