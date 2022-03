La fenêtre de négociation entre les équipes et les joueurs de la NFL s’ouvrira lundi. Les ententes pourront officiellement être annoncées à compter de 16 h, mercredi. Comme tous les ans, l’action ne manquera pas, ni sur le marché des joueurs autonomes ni sur le plan des échanges. Voici 10 joueurs offensifs qui devraient susciter beaucoup d’intérêt dans les prochains jours. Nous vous présenterons 10 joueurs en défense dans notre numéro de lundi.

Miguel Bujold La Presse

MITCHELL TRUBISKY (quart-arrière, Bills de Buffalo)

Les comparaisons avec Patrick Mahomes et Deshaun Watson, qui ont été choisis après lui lors du repêchage de 2017, sont injustes pour Trubisky. À défaut d’être un quart étoile comme les deux autres, Trubisky a quand même remporté 29 de ses 50 premiers départs dans la NFL. En quatre saisons à Chicago puis dans un rôle de réserviste à Buffalo en 2021, Trubisky a réussi 64,1 % de ses passes et a totalisé 64 touchés et 38 interceptions. On a vu pire. Ne perdons également pas de vue que Trubisky n’était pas très bien entouré chez les Bears et qu’il avait très peu joué dans la NCAA avant d’être le deuxième espoir sélectionné au repêchage d’il y a cinq ans. Trubisky est un bon athlète et a déjà plus de 1000 verges au sol en carrière (1081) et n’est âgé que de 27 ans. Il obtiendra à tout le moins la chance de batailler pour un poste de partant avec une nouvelle équipe.

JAMEIS WINSTON (quart-arrière, Saints de La Nouvelle-Orléans)

PHOTO GAIL BURTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jameis Winston

En plus de Trubisky, qui a été un haut choix deux années plus tard, les deux premiers espoirs qui avaient trouvé preneur en 2015, Winston et Marcus Mariota, seront également disponibles. Winston connaissait une bonne saison avant de subir une sérieuse blessure à un genou l’automne dernier. Devant se débrouiller avec l’un des pires groupes de receveurs du circuit, Winston totalisait 14 passes de touché et seulement 3 interceptions lorsqu’il s’est déchiré des ligaments à un genou lors du septième match de sa campagne. Winston avait lancé 30 interceptions à sa dernière saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, en 2019… Comme Trubisky et peut-être même Mariota, Winston pourrait être sur le point de connaître ses meilleures saisons, lui qui n’est âgé que de 28 ans. Ces quarts n’ont pas encore beaucoup de millage et leur acquisition ne coûtera pas les yeux de la tête.

ROB GRONKOWSKI (ailier rapproché, Buccaneers de Tampa Bay)

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Rob Gronkowski

Même si son bon ami Tom Brady ne jouera vraisemblablement pas en 2022, le Gronk n’a toujours pas fermé la porte à la possibilité de poursuivre sa carrière. Gronkowski est encore très productif, autant comme receveur près de la zone des buts que comme bloqueur. Âgé de 32 ans, il pourrait continuer de l’être pour quelques autres saisons. Les équipes qui souhaitent greffer le vétéran à leur formation seront assurément nombreuses, encore plus depuis que Mike Gesicki (Dolphins de Miami), David Njoku (Browns de Cleveland) et Dalton Schultz (Cowboys de Dallas) ont reçu l’étiquette de joueur de franchise de leur équipe respective, ce qui les empêchera de signer avec le club de leur choix.

LEONARD FOURNETTE (demi offensif, Buccaneers de Tampa Bay)

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Leonard Fournette

On a pu constater au cours de deux dernières saisons que Fournette était beaucoup plus efficace dans un système d’alternance. L’imposant porteur de ballon a de façon générale partagé le travail avec Ronald Jones II depuis qu’il s’est joint aux Buccaneers, ce qui a semblé lui permettre de rester frais et dispo. Quatrième espoir sélectionné en 2017, Fournette n’a que cinq saisons derrière la cravate et a fêté son 27e anniversaire en janvier. Après qu’il eut goûté à la victoire chez les Bucs, on présume que Fournette voudra signer un contrat avec une équipe de qualité et il devrait y avoir des preneurs si ses demandes contractuelles sont raisonnables. Parmi les autres demis offensifs qui seront disponibles, James Conner (Cardinals de l’Arizona) et Melvin Gordon (Broncos de Denver) sont deux autres options intéressantes.

ALLEN ROBINSON II (ailier espacé, Bears de Chicago)

PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Allen Robinson II

Robinson II n’est pas très connu du grand public parce qu’il a fait partie de deux attaques moribondes depuis le début de sa carrière (Bears et Jaguars). Or, il est considéré comme le meilleur receveur disponible sur le marché par une majorité d’analystes. En 100 matchs depuis le début de sa carrière en 2014, Robinson II a réussi 495 attrapés pour 6409 verges et a inscrit 40 touchés. Il est une cible invitante pour ses quarts grâce à son gabarit (6 pi 2 po et 220 lb) et à ses mains sûres. Il est toutefois permis de se demander si Robinson II peut encore être un premier receveur de qualité, lui qui aura 29 ans lorsque la saison s’amorcera. Des équipes à la recherche d’un pilier pour leur groupe de receveurs, par exemple les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Colts d’Indianapolis, pourraient tout de même être tentées de lui offrir un riche contrat.

JUJU SMITH-SCHUSTER (ailier espacé, Steelers de Pittsburgh)

PHOTO CHARLES LECLAIRE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS JuJu Smith-Schuster

Contrairement à l’année dernière, lorsqu’il avait choisi de revenir à Pittsburgh en acceptant un contrat d’un an, Smith-Schuster semble décidé à tester le marché des joueurs autonomes pleinement. Smith-Schuster n’est idéalement pas un receveur numéro un, mais est l’un des bons ailiers espacés complémentaires de la NFL grâce à sa robustesse, à sa capacité à être efficace dans la circulation lourde et à ses qualités de bloqueur. Même s’il accorde trop d’importance à son image et aux réseaux sociaux, l’ancien des Trojans de l’Université de Californie du Sud (USC) est un bon joueur d’équipe et devrait susciter l’intérêt de plusieurs organisations à la recherche d’un guerrier à une position où ils se font rares.

ODELL BECKHAM FILS (ailier espacé, Rams de Los Angeles)

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Odell Beckham fils

Il n’est vraiment pas chanceux, cet Odell… Enfin heureux et productif après s’être joint aux Rams, Beckham fils n’a pu pleinement savourer l’expérience du Super Bowl après s’être déchiré un ligament croisé antérieur. Et puisqu’il devrait rater une bonne partie de la prochaine saison en raison de cette blessure, sa valeur a pris un sérieux coup un mois avant de pouvoir signer ce qui aurait probablement été son dernier « gros » contrat. En raison de sa blessure, de son historique de blessures et du fait qu’il approche la trentaine, Beckham fils n’obtiendra probablement pas d’offres mirobolantes. Sa meilleure stratégie pourrait être de patienter jusqu’en novembre et de magasiner sa prochaine équipe comme il l’a fait l’année dernière après avoir été libéré par les Browns de Cleveland. Ce dossier pourrait traîner en longueur…

TERRON ARMSTEAD (bloqueur à gauche, Saints de La Nouvelle-Orléans)

PHOTO GERALD HERBERT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Terron Armstead

De l’avis de nombreux analystes, Armstead est le meilleur joueur autonome disponible cette année. Le joueur responsable de protéger l’angle mort du quart-arrière est l’un des plus importants de toutes les équipes et Armstead est l’un des plus fiables de la ligue dans ce département. Il est également très solide sur les jeux au sol. L’ancien choix de troisième tour se remet toutefois d’une blessure à un genou et soufflera ses 31 bougies en juillet. Mais comme on a pu le constater avec des joueurs comme Andrew Whitworth et Jason Peters, notamment, les bons bloqueurs à gauche connaissent souvent du succès dans la trentaine avancée.

RYAN JENSEN (centre, Buccaneers de Tampa Bay)

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Ryan Jensen

Jensen a émergé en jouant en compagnie de Tom Brady au cours des deux dernières saisons. Le centre à la crinière rousse a assurément été le meneur de la ligne offensive des Bucs. Joueur physique et particulièrement intense, Jensen est le meilleur centre disponible et devrait obtenir un salaire annuel de plus de 10 millions assez facilement. Sans Brady, et probablement Jensen, Rob Gronkowski, Leonard Fournette et le garde Alex Cappa, l’attaque des Buccaneers risque d’être méconnaissable en 2022.

BRANDON SCHERFF (garde, Commanders de Washington)

PHOTO MARK TENALLY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brandon Scherff

Les équipes à la recherche d’un garde auront l’embarras du choix sur le marché des joueurs autonomes. Alex Cappa (Buccaneers), Austin Corbett (Rams), Connor Williams (Cowboys) ou même notre compatriote Laurent Duvernay-Tardif (Jets), s’il choisit de poursuivre sa carrière, seront tous disponibles à moins qu’ils ne signent un contrat de dernière heure. Mais le garde par excellence sur le marché sera Brandon Scherff, qui deviendra assurément l’un des joueurs les mieux rémunérés à sa position prochainement.