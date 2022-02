Menée par Joe Burrow, l’attaque des Bengals regorge de talent. La question est de savoir si elle aura le temps d’exécuter ses jeux, dimanche soir. Derrière une ligne offensive qui n’inspire personne, Burrow devra s’assurer qu’Aaron Donald et le redoutable front défensif des Rams ne prennent pas le contrôle du match.

Miguel Bujold La Presse

Disons-le d’emblée : si les Rams de Los Angeles sont capables de dominer la ligne offensive des Bengals de Cincinnati avec seulement quatre ou cinq de leurs joueurs, les chances de l’emporter de ces derniers diminueront significativement. Et ça prendra un plan de match offensif particulièrement bon de la part des Bengals afin d’éviter qu’Aaron Donald et compagnie prennent le contrôle du match.

Comment y arriver ? De quelques façons différentes.

D’abord, le porteur de ballon Joe Mixon devra absolument connaître une bonne partie et ses réservistes, Samaje Perine et Chris Evans, devront contribuer, eux aussi.

La meilleure façon de ralentir un front défensif sanguinaire comme celui des Rams, c’est en ayant du succès au sol et avec de courtes passes.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aaron Donald

Ensuite, les Bengals devront presque toujours opposer deux joueurs à Aaron Donald pour s’assurer de le contenir, et souvent avec deux joueurs de ligne offensive. Les trois autres membres du front offensif des Bengals devront quant à eux gagner leurs batailles individuelles, ce qui ne sera pas facile à faire pour un groupe qui en arrache depuis deux ans. Si les Rams utilisent le blitz pour compliquer encore plus le travail des Bengals en protection de passe, les demis offensifs et les ailiers rapprochés devront rester alertes en ne ratant pas leurs blocs.

La troisième façon de calmer les ardeurs d’un front défensif comme celui des Rams, c’est en se défaisant du ballon rapidement. Joe Burrow devra lancer le ballon deux secondes après l’avoir reçu de son joueur de centre le plus souvent possible. Puisqu’on doute qu’il ait beaucoup l’occasion de le faire, Burrow devra réussir ses passes qui couvriront une bonne distance lorsqu’il en lancera.

Burrow est un meilleur athlète qu’on pourrait le croire au premier coup d’œil et est capable de faire payer l’adversaire avec des courses lorsqu’il y a de trop grandes ouvertures devant lui. Il devra fort probablement gagner quelques premiers jeux importants avec ses jambes, dimanche soir.

Les courses de Burrow pourraient s’avérer un élément déterminant dans ce match.

Du côté des Rams, Jalen Ramsey surveillera probablement Ja’Marr Chase ou Tee Higgins sans obtenir d’aide d’un demi de sûreté. Ce faisant, l’autre principal demi de coin des Rams, Darious Williams, pourra quant à lui compter sur un coup de pouce de l’un des demis de sûreté pour contenir Chase ou Higgins.

PHOTO JOSEPH MAIORANA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tee Higgins

Notons cependant que Williams mesure 5 pi 9 po alors que la taille de Higgins est de 6 pi 4 po. Ça pourrait être un problème…

Mais si Ramsey (6 pi 1 po) couvre Higgins, Williams ou David Long fils seront-ils capables de suivre Chase pas à pas ? C’est loin d’être sûr.

Et les Bengals possèdent un autre bon ailier espacé que les Rams devront avoir à l’œil. Discret depuis le début du tournoi (10 attrapés et 62 verges en 3 matchs), Tyler Boyd a totalisé 312 attrapés au cours des quatre dernières saisons. L’arrivée de Chase l’a relégué en arrière-plan, mais on parle tout de même d’un receveur qui est à son apogée à 28 ans et qui a capté 7 passes ou plus au cours d’un match à 15 occasions depuis 2018…

La défense des Rams est construite pour arrêter la passe, c’est connu. Or, si Donald et leur front défensif ne réussissent pas à se rendre à Burrow, leur tertiaire pourrait en avoir plein les bras contre le trio d’ailiers espacés des Bengals. Cela dit, Mixon et le jeu au sol devront également jouer un rôle important.