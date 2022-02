Brady vient de compléter sa 22 e saison en carrière dans la NFL et il a mené au chapitre des verges par la passe, des passes de touchés et des passes complétées.

PHOTO MATT PATTERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Depuis dimanche, toute sorte de rumeurs émanent dans le dossier de l’éventuelle, possible et incertaine retraite de Tom Brady. Dans son balado Let’s go, lundi, le vétéran quart-arrière a expliqué qu’il était toujours en train de réfléchir.

Nicholas Richard La Presse

Toute la planète football attendait une réaction de Brady, qui est resté muet depuis que des informateurs crédibles ont annoncé que le septuple champion du Super Bowl allait annoncer sa retraite. La nouvelle a défrayé les manchettes.

« Je suis encore dans le même processus de réflexion. Parfois, ça prend du temps pour évaluer comment tu te sens, ce que tu veux faire et je pense que quand le moment sera le bon, je ferai une annonce », a-t-il précisé.

Comme il l’a dit la semaine dernière dans une publication Instagram, il ne prendra pas sa décision seul. Il veut d’abord consulter sa femme et ses enfants.

En principe, il reste encore une année de contrat au quart de 44 ans avec les Buccaneers de Tampa Bay.