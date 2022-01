Les Eagles de Philadelphie ont placé le plaqueur défensif Fletcher Cox, le demi-inséré Dallas Goedert et 10 autres joueurs sur la liste de réserve liée à la COVID-19, lundi.

Associated Press

Les Eagles (9-7) se sont déjà assurés d’une place en séries et il ne reste qu’à savoir leur rang final. Ils accueilleront les Cowboys de Dallas (11-5), samedi. Selon les protocoles révisés de la NFL, la troupe de Philadelphie pourrait retrouver ses 12 joueurs avant le botté d’envoi.

Se joignant à Cox et Goedert, on note les secondeurs Genard Avery et Alex Singleton, les demis de sûreté Marcus Epps et Rodney McLeod, le garde Nate Herbig, les porteurs de ballon Jordan Howard et Boston Scott, le centre Jason Kelce, le demi de coin Avonte Maddox ainsi que le demi-inséré Jack Stoll.

Les Eagles ont toutefois retrouvé un joueur lorsque le demi de coin Andre Chachere a réintégré la formation.

Les Titans du Tennessee (11-5), qui pourraient s’assurer du premier rang de l’Association Américaine en triomphant dimanche, ont ajouté à leur formation le receveur Julio Jones, le secondeur Jayon Brown et le joueur offensif substitut Kendall Lamm. Les Titans ont reçu une exemption pour Lamm, alors que leur équipe compte maintenant 54 joueurs.

Les Titans ont aussi retrouvé les services du demi défensif Briean Boddy-Calhoun dans leur équipe d’entraînement. Le joueur de ligne offensive Paul Adams a été placé sur la liste de COVID-19 et il est le seul de l’équipe qui se trouve dans cette situation.

Les Vikings du Minnesota, qui sont déjà éliminés, ont placé cinq joueurs de plus sur la liste de réserve, incluant quatre partants : le demi de sûreté remplaçant Camryn Bynum, le garde à gauche Ezra Cleveland, le bloqueur à gauche Christian Darrisaw, le secondeur Eric Kendricks et le bloqueur à droite Brian O’Neill. Ils pourraient être de retour s’ils sont asymptomatiques.

Le quart Nick Cousins et le secondeur Nick Vigil, qui n’étaient pas de la formation de Vikings lors du revers de 37-10 subi aux mains des Packers de Green Bay en raison du virus, pourraient aussi revenir au jeu cette semaine. La troupe du Minnesota a placé 29 joueurs sur la liste de réserve au cours des neuf dernières semaines.

Les Packers ont placé Dennis Kelly, qui a amorcé les trois dernières parties en tant que bloqueur à droite, et le demi de sûreté partant Darnell Savage sur la liste de COVID-19. Le secondeur Chauncey Rivers est passé de la liste de réserve à celle des joueurs blessés.

Les 49ers de San Francisco ont inscrit les noms des demis de coin K’Waun Williams et Dontae Johnson ainsi que celui du porteur de ballon Raheem Mostert sur la liste de COVID-19. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a indiqué qu’il espérait que Williams et Johnson soient en mesure de revenir au jeu pour le dernier match de la saison, contre les Rams de Los Angeles.

Le demi de sûreté des Texans de Houston Justin Reid a aussi abouti sur la liste de COVID-19. Le demi de coin des Bengals de Cincinnati Darius Phillips et son coéquipier receveur Auden Tate ont été déplacés sur la liste des blessés.

Les secondeurs Will Compton et Patrick Onwuasor ont quant à eux réintégré la formation des Raiders de Las Vegas.