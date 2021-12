(Kansas City) La défensive des Chiefs a donné le ton et la troupe de Kansas City a servi une correction de 48-9 aux Raiders de Las Vegas, dimanche.

La Presse Canadienne

Dès le premier jeu offensif du match, le plaqueur défensif des Chiefs Jarran Reed a provoqué un échappé et le ballon a été récupéré par son coéquipier Mike Hughes. Ce dernier a parcouru les 23 verges restantes pour donner les devants aux siens.

Pendant la rencontre, la défensive des Chiefs a également provoqué deux autres échappés et elle a réalisé une interception contre les Raiders (6-7).

L’attaque des Chiefs (9-4) n’a pas été en reste, réussissant cinq touchés, soit trois au sol et deux par la voie des airs. La troupe de Kansas City a signé une sixième victoire consécutive, gardant son emprise sur le sommet de la section Ouest de l’Association Américaine.

Patrick Mahomes a complété 20 de ses 24 passes pour des gains aériens de 258 verges. Il a lancé deux passes de touché, à Darrel Williams et à Josh Gordon. Tyreek Hill a été sa cible favorite avec quatre réceptions pour des gains de 76 verges.

Le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire a inscrit deux majeurs au sol et Derrick Gore en a réussi un, mais il a été spectaculaire. Gore a trouvé une brèche au centre et il a parcouru 51 verges pour donner les devants 47-9 aux Chiefs avant le converti.

Les Raiders ont encaissé un deuxième revers de suite et ils sont restés hors du portrait des séries dans l’Américaine.

Jaguars 0 – Titans 20

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Randy Bullock (14)

Les Titans du Tennessee ont réalisé quatre interceptions pour blanchir les Jaguars de Jacksonville 20-0.

Rashaan Evans, Jayon Brown, Kristian Fulton et Buster Skrine ont intercepté une passe du quart recrue Trevor Lawrence, qui n’avait pas lancé plus d’une interception dans un match depuis sa première sortie dans la NFL.

Les Titans (9-4) ont dominé la ligne offensive des Jaguars ont réussissant trois sacs aux dépens de Lawrence en plus de provoquer quatre pénalités pour avoir retenu et une pour avoir bougé trop rapidement. Toutes les interceptions ont été le résultat direct de la pression sur le quart.

Les Jaguars (2-11) n’ont pas réussi à s’inscrire au tableau indicateur pour la quatrième fois de leur histoire et pour une première fois depuis 2009.

La troupe de Jacksonville a encaissé un cinquième revers de suite, un huitième d’affilée à Nashville, un neuvième consécutif contre un adversaire de la section Sud de l’Association Américaine et un 15e de suite à l’étranger.

Falcons 29 – Panthers 21

PHOTO WILLIAM HOWARD, USA TODAY SPORTS Cam Newton (1) et John Cominsky (50)

Matt Ryan a lancé une passe de touché et pour des gains de 190 verges, guidant les Falcons d’Atlanta vers une victoire de 29-21 contre les Panthers de la Caroline.

Cordarrelle Patterson a amassé 58 verges au sol et un majeur pour les Falcons (6-7), qui ont porté à 6-2 leur fiche à l’extérieur du Mercedes-Benz Stadium.

Mykal Walker a intercepté une passe du quart des Panthers Cam Newton et il a retourné le ballon sur une distance de 66 verges pour ajouter un touché au total des Falcons.

Newton a réussi un touché de 12 verges au sol, mais il a commis deux revirements avant d’être laissé au bout du banc à mi-chemin au quatrième quart. Les Panthers (5-8) ont perdu huit de leurs 10 dernières sorties.

Alors que les Panthers tiraient de l’arrière 20-14 à mi-chemin au troisième quart, Newton a trébuché en acceptant la remise de son centre. Il a voulu remettre le ballon à Chuba Hubbard, mais il l’a plutôt échappé.

Les Falcons ont mis le match hors de portée quelques instants plus tard, quand Hayden Hurst a capté une passe de touché de trois verges.

Saints 30 – Jets 9

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Ashtyn Davis et Marquez Callaway

Alvin Kamara a récolté 120 verges au sol et un touché à son retour au jeu et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont dominé les Jets de New York au compte de 30-9.

Taysom Hill a ajouté deux majeurs par la course et il a amassé 175 verges aériennes pour les Saints (6-7), qui ont mis fin à une séquence de cinq défaites, la plus longue sous la tutelle de Sean Payton.

Brett Maher a réussi trois placements pour les Saints, qui ont vu leur défensive museler le quart recrue Zach Wilson et les Jets (3-10).

Les Jets ont été éliminés de la course aux séries pour une 11e année consécutive, ce qui égale la plus longue disette de l’équipe (1970 à 1980) et ce qui constitue la plus longue séquence active de la NFL.

Hill, qui s’était blessé au majeur droit lors du dernier match des Saints, a complété 15 de ses 21 passes et il a porté le ballon 11 fois pour des gains de 73 verges.

Kamara, qui avait raté les quatre dernières parties en raison d’une blessure au genou, a effectué 27 courses pour connaître une cinquième performance de plus de 100 verges au sol en carrière.

Seahawks 33 – Texans 13

PHOTO ERIC CHRISTIAN SMITH, ASSOCIATED PRESS DK Metcalf (14), Lonnie Johnson (1) et Eric Murray (23)

Russell Wilson a lancé deux passes de touché et pour des gains de 260 verges, menant les Seahawks de Seattle vers une victoire facile de 33-13 aux dépens des Texans de Houston.

L’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll, a obtenu une 150e victoire en carrière en saison, une semaine après que son équipe eut vaincu les 49ers de San Francisco 30-23 pour signer un deuxième gain de suite.

Wilson a lancé une passe de touché de 55 verges à Tyler Lockett, au deuxième quart, et il a rejoint Gerald Everett pour un majeur d’une verge, au quatrième quart.

Lockett a amassé 142 verges sur réception, ce qui a porté son total à 1023 cette saison. Il rejoint le membre du Temple de la renommée du football Steve Largent en tant que seuls joueurs de l’histoire des Seahawks à avoir connu trois saisons consécutives de 1000 verges sur réception.

Rashaad Penny a récolté 137 verges au sol, un sommet en carrière, et deux touchés. Il a réussi le premier touché des Seahawks, sur une course de 32 verges au premier quart, et sa course de 47 verges a porté la marque à 33-13.

Le quart recrue Davis Mills a obtenu 331 verges aériennes, un sommet en carrière, en remplacement de Tyrod Taylor, qui a été laissé au bout du banc par les Texans (2-11).