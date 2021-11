(Tampa) Tom Brady a lancé deux passes de touché et pour des gains de 307 verges, menant les Buccaneers de Tampa Bay vers une victoire de 30-10 contre les Giants de New York, lundi soir.

Rob Maaddi La Presse Canadienne

Les Buccaneers (7-3), champions en titre du Super Bowl, ont mis fin à une séquence de deux revers, alors que Brady a évité de perdre trois matchs de suite pour une première fois depuis 2002.

Daniel Jones a lancé une passe de touché au bloqueur à gauche Andrew Thomas et les Giants (3-7) sont restés à distance de leurs adversaires en première demie avant de s’effondrer.

Tirant de l’arrière 17-10, les Giants ont amené le ballon jusqu’à la ligne de 25 des Buccaneers lors de leur première série offensive du troisième quart, mais Jones n’a pas complété sa passe en quatrième essai et une verge à franchir.

Brady a ensuite rejoint Mike Evans pour un majeur de cinq verges qui a accentué l’avance à 24-10. Evans a établi un record d’équipe grâce à son 72e touché dans l’uniforme des Buccaneers, devançant, Mike Alstott.

Jones a lancé une interception dans les mains du plaqueur de 310 livres Steve McLendon lors de la séquence à l’attaque suivante des Giants. La troupe floridienne a dû se contenter d’un placement de 40 verges de Ryan Succop.

Jones n’était pas au bout de ses peines. Il a vu une de ses passes être interceptée par Mike Edwards, au quatrième quart, et Succop a réussi un botté de précision de 30 verges.

Brady a complété 30 de ses 46 passes et il a été victime d’une interception. Il a porté à 6-1 sa fiche en carrière contre les Giants en saison, mais il a perdu deux fois le Super Bowl contre eux.

Gagnant du Super Bowl à sept reprises, Brady domine les quarts de la NFL avec 29 passes de touché et il occupe le deuxième rang avec 3172 verges aériennes.

Le demi-inséré étoile Rob Gronkowski était de retour dans la formation des Buccaneers après avoir raté cinq des six dernières parties. Brady l’a ciblé à huit reprises et Gronkowski a capté six ballons pour des gains de 71 verges.

Les Giants ont aussi salué le retour d’un joueur étoile, soit le porteur de ballon Saquon Barkley, qui avait raté les quatre derniers matchs. Il n’a amassé que 25 verges en six courses.

PHOTO MARK LOMOGLIO, AP Saquon Barkley (26)

Jones a été victime de deux sacs par une défensive féroce qui manquait les services du plaqueur défensif Vita Vea en raison d’une blessure au genou.

Brady a commencé le match en force, complétant ses cinq premières passes, dont celle de 13 verges à Chris Godwin dans la zone des buts. Le vétéran a réussi ses 10 premières tentatives par la voie des airs avant de rater une première passe.

Succop a réussi un placement de 25 verges pour donner les devants 10-3 aux Buccaneers, mais les Giants ont créé l’égalité 10-10 rapidement après qu’une passe de Brady eut échappé à Evans pour une interception.