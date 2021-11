Arnaud Desjardins (12), du Rouge et Or, tente d'éviter un plaqué d'un joueur des Carabins de l’Université de Montréal.

Les premiers matchs éliminatoires sont disputés ce samedi au football universitaire québécois, les demi-finales opposant à 14 h Sherbrooke à Montréal et Concordia à Laval.

Michel Marois La Presse

S’il faut se fier à la saison régulière, les favoris habituels devront être sur leurs gardes. Les Carabins de l’Université de Montréal (3) et le Rouge et Or de l’Université Laval (14) se sont partagé tous les championnats depuis 2003, dominant habituellement de façon outrancière leurs autres rivaux. Ça n’a pas été le cas cette saison.

Les Carabins (7-1) ont certes remporté leurs deux matchs contre Laval, avec notamment une victoire « historique » de 35-14 sur leur terrain en fin de saison, mais ils ont aussi été battus 31-28 par les Stingers de Concordia (4-4). Le Rouge et Or (5-3) a subi une défaite encore plus surprenante à Sherbrooke (17-23), la première de son histoire contre le Vert & Or (3-5).

De toute évidence, l’annulation de la saison 2020 et les deux années de recrutement ont permis de rééquilibrer les forces.

PHOTO PASCAL RATTHE, ARCHIVES LE SOLEIL Match entre le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke et les Carabins de l'Université de Montréal, le 2 octobre dernier

On a vécu pendant près de 20 ans dans une ligue où il n’y avait pas de parité, où les résultats étaient un peu connus d’avance. À force de travail, d’acharnement, d’implication et de collaboration de tout le monde, on a ramené une certaine parité et, surtout, du football que les amateurs ont hâte et envie de regarder chaque semaine. Mathieu Lecompte, entraîneur-chef du Vert & Or,

La saison a en effet permis d’assister à de nombreux matchs spectaculaires dont l’issue restait indécise jusqu’au bout. Le Vert & Or et les Stingers en ont justement disputé plusieurs, les premiers échappant quelques victoires en fin de match.

« On est restés à quelques jeux de terminer la saison avec une fiche gagnante qui aurait été plus représentative de ce que notre équipe peut donner, souligne Lecompte. On est en train de bâtir une culture gagnante ici et ce sont des leçons que nos joueurs vont retenir pour l’avenir. Là, on est en séries. Advienne que pourra, on va y aller un match à la fois. »

Le Vert & Or n’a pas remporté un match éliminatoire depuis 2012, quand justement l’équipe était venue surprendre les Carabins au CEPSUM. Sherbrooke a d’ailleurs souvent bien fait à Montréal, mais Lecompte n’a pas voulu s’avancer à prédire quoi que ce soit : « C’est sur le terrain, entre deux coups de sifflet que ça va se jouer. On se prépare pour ça et on se concentre sur ce qu'on a à accomplir et sur rien d’autre. »

Du côté des Carabins, l’entraîneur-chef Marco Iadeluca est conscient que ses joueurs n’ont encore rien prouvé, même s’il est très fier de la résilience de ses troupes pendant une saison marquée par un grand nombre de blessures. « Nous avons habillé pas moins de 82 joueurs cette saison, c’est incroyable, et tous ont répondu à l’appel quand ils étaient sur le terrain. »

Le Rouge et Or veut oublier…

Après avoir subi trois défaites en saison régulière pour la première fois depuis 2002, le Rouge et Or de Laval espère rebâtir sa confiance – et sa réputation – en matchs éliminatoires.

PHOOT ARCHIVES LE SOLEIL Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or

Les pointages et les statistiques [de la saison régulière] ne veulent plus rien dire. Le passé ne veut plus rien dire, tout le monde est à 0-0 et c’est ce qu’on va faire sur le terrain qui va décider si on continue notre parcours. Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or, en point de presse jeudi

Le Rouge et Or a facilement remporté ses deux matchs contre les Stingers de Concordia en saison régulière, mais Constantin estime que les prochains rivaux de son équipe n’ont pas montré leur vrai visage.

Menés par le quart Olivier Roy, les Stingers ont dominé les statistiques offensives cette saison dans le RSEQ avec notamment plus de 308 verges de gains par la passe en moyenne, mais ils ont été limités à 216 et 271 verges contre Laval. Malmenée par les Carabins lors de son dernier match, la défense du Rouge et Or devra donc retrouver son aplomb.

Laval et Montréal ont disputé les sept dernières finales de la Coupe Dunsmore depuis 2013 et les deux équipes sont encore favorites pour se retrouver le dimanche 14 novembre. Concordia et Sherbrooke ont toutefois les moyens de les inquiéter. Reste à voir si les visiteurs sauront faire taire les foules bruyantes du PEPS et du CEPSUM.