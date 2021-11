Sur tous les plans, les Blue Bombers de Winnipeg représentent la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football en 2021. Afin d’assurer leur qualification pour les éliminatoires, les Alouettes de Montréal devront tenter de les battre. Deux fois plutôt qu’une.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Les Alouettes (6-5) affronteront les Bombers (10-1) pour une première fois ce samedi, au Investors Group Field. Le club de football montréalais a son destin entre les mains, mais il s’est drôlement compliqué la vie en échappant son match à domicile contre les Roughriders de la Saskatchewan, le week-end dernier.

Cette défaite fait en sorte que la troupe de Khari Jones doit assurer sa qualification contre Winnipeg, qui fait office de rouleau compresseur dans le circuit Ambrosie cette saison.

Les Bombers viennent au premier rang dans pratiquement toutes les statistiques, offensives ou défensives : les points marqués (304), les touchés (35), les points accordés (126), les premiers jeux accordés à l’adversaire (189), les sacs alloués (14), les revirements commis (13) et les revirements provoqués (33, qui ont mené à 81 points, aussi un sommet). Les Bombers sont aussi l’équipe la moins punie de la LCF.

« Ça nous donnera une bonne indication d’où se situe notre équipe, a déclaré Jones. C’est certain que nous affrontons la meilleure équipe de la ligue : c’est toujours une façon de jauger vos effectifs. J’aime notre équipe, j’ai bien hâte de voir comment elle va se mesurer [aux Blue Bombers]. Ce sera intéressant. »

Les Alouettes, même s’ils semblent bien loin du niveau des Bombers avec leur troisième place dans l’Est, ont des chiffres qui rivalisent avec ceux des Bombers. Sur papier, à tout le moins.

Les Montréalais viennent au deuxième rang pour les points marqués (279) et les touchés (27), en plus d’occuper le premier rang pour les verges en attaque (4329) et le nombre de sacs réussis (44). Tout cela avec trois quarts partants différents, car c’est Trevor Harris qui amorcera le match ce samedi.

« Ça en dit beaucoup sur notre groupe, a noté l’entraîneur. Je ne pense pas que ce groupe soit dérangé par quoi que ce soit. Nous avons nos hauts et nos bas cette saison et de perdre deux quarts-arrières n’est certainement pas intéressant, mais ça ne se ressent pas. Quand je parle aux joueurs, je sens encore beaucoup de confiance.

« Heureusement pour nous, tous nos quarts sont des quarts en qui nos joueurs ont une grande confiance. C’est toujours difficile de perdre un quart – ou deux –, mais nous avons très bien géré cette situation. »

Harris, que les Alouettes ont acquis il y a quelques semaines en raison de la blessure à l’épaule gauche subie par Vernon Adams fils, en sera donc à un premier départ en remplacement de Matthew Shiltz, moins efficace la semaine dernière contre les Riders, mais surtout blessé à un genou.

Le vétéran de neuf saisons dans la LCF ne sent pas qu’il est en audition auprès de ses nouveaux patrons et coéquipiers.

« Je vois davantage cela comme l’occasion d’aller pratiquer ce sport que j’aime tant, a-t-il dit. Si vous commencez à penser à ce genre de choses, à l’avenir ou au passé, je pense que c’est à ce moment que vous commencez à ressentir de la pression. Si vous demeurez dans l’instant présent, que vous éliminez l’anxiété future ou les erreurs du passé, vous pouvez éliminer la pression. C’est là que vous vous donnez les meilleures chances de l’emporter. »

Harris s’est familiarisé avec le livre de jeux des Alouettes et il a suffisamment d’expérience pour connaître les concepts généraux, il n’est donc pas inquiet de ce qui pourrait lui être demandé, samedi. Et il aura William Stanback dans son coin.

Le porteur de ballon des Alouettes occupe toujours le premier rang du circuit avec 960 verges en 152 courses, même s’il a disputé 3 matchs de moins que son plus proche poursuivant, Ka’Deem Carey, des Stampeders de Calgary, à 784 verges.

« C’est tout un atout. Il n’a pas besoin de présentation et les défenses adverses le connaissent bien, a rappelé Harris. Chaque fois que vous avez une attaque au sol comme ça, vous avez une chance de gagner. Chaque équipe avec laquelle j’ai joué qui a participé à la Coupe Grey comptait sur une attaque au sol de ce niveau.

« Chaque fois que vous pouvez courir sur les premiers jeux et être efficace, vous serez en bonne position. »

Les Alouettes pourraient toutefois disputer cette rencontre avec un niveau de stress abaissé. En effet, si les Tiger-Cats de Hamilton battent les Lions de la Colombie-Britannique, vendredi soir, la place en éliminatoires des Montréalais sera assurée. Mais le message de Jones ne changera pas.

« Pas du tout. Nous planifions ce match pour l’emporter. Qu’on soit qualifiés ne changera rien. Ça ne m’a pas traversé l’esprit. »

Il ne compte même pas jeter un coup d’œil à la rencontre.

« Peut-être un peu, puisqu’elle sera jouée tôt en soirée. Mais je vais être bien tranquille dans ma chambre d’hôtel et je me coucherai tôt ! »

Les Alouettes affronteront les Bombers à 19 h, samedi, avant de les accueillir le 13 novembre, au stade Percival-Molson.