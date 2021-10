Football

Alouettes 27 – Rouge et Noir 16

Une victoire qui n’a jamais fait de doute

À sa quatrième saison dans la LCF et chez les Alouettes, Matt Shiltz a enfin pu savourer sa première victoire comme quart partant. Shiltz a excellé en première demie et la défense des Oiseaux a terrorisé les quarts-arrière du Rouge et Noir d’Ottawa durant tout le match dans une victoire facile de 27-16.