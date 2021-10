(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont bougé afin de remédier à la perte récente du quart partant Vernon Adams fils.

La Presse Canadienne

Ils ont acquis le vétéran quart des Elks d’Edmonton Trevor Harris, dimanche, en retour de l’ailier défensif américain Antonio Simmons.

« Trevor est un vétéran qui connaît bien la ligue et il sait ce qu’il faut pour gagner, a affirmé Danny Maciocia, directeur général des Alouettes. Nous sommes heureux d’avoir pu compléter cette transaction et nous demeurerons convaincus qu’il saura bien épauler nos quarts. »

En six parties cette saison, Harris a complété 135 de ses 192 passes tentées, récoltant 1568 verges et six majeurs. Harris a complété 1990 passes pour 23 750 verges de gains et 126 touchés en 139 matchs en carrière avec les Argonauts de Toronto, le Rouge et Noir d’Ottawa et les Elks.

De plus, le quart âgé de 35 ans a soulevé la Coupe Grey à deux reprises — avec les Argonauts en 2012, et le Rouge et Noir en 2016.

En 23 parties en carrière avec les Alouettes, Simmons a obtenu 52 plaqués défensifs, cinq sacs du quart et a provoqué un échappé.