(Montréal) Il appert que les Alouettes de Montréal devront se passer de William Stanback pour le match de lundi, contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le porteur de ballon est blessé aux côtes et ne s’est pas encore entraîné avec ses coéquipiers en vue du match de lundi après-midi, au stade Percival-Molson.

Il s’agirait d’une lourde perte pour le club de football montréalais : Stanback occupe le premier rang de la Ligue canadienne de football pour les gains au sol, avec 677 verges en 109 courses étalées sur sept rencontres, soit une moyenne de 6,2 verges, la meilleure chez les porteurs de ballon utilisés plus de 20 fois.

Afin de le remplacer, les Alouettes feront appel à Cameron Artis-Payne, qui a été brièvement utilisé la semaine dernière, face aux Tiger-Cats de Hamilton (deux courses, 6 verges), ainsi qu’au Canadien Jeshrun Antwi. Ce dernier a amassé 65 verges en 12 courses cette saison.

Il n’y a pas que dans le champ arrière où les Alouettes devront apporter des changements pour ce duel : la ligne à l’attaque a été entièrement remodelée en vertu des absences de Philippe Gagnon, Sean Jamieson et Tony Washington.

S’il est possible que Washington soit disponible pour la rencontre de lundi, Gagnon (jambe) et Jamieson (genou) n’ont pas affronté les Ti-Cats et seront assurément absents face au Rouge et Noir. Ils pourraient tous deux devoir s’absenter pour une longue période.

Ainsi, à l’entraînement mercredi, Chris Schleuger agissait comme bloqueur à gauche tandis que Kristian Matte était le garde de ce côté. David Brown occupait le poste de centre, flanqué du garde David Foucault et du bloqueur Landon Rice sur sa droite.

Lors de leur dernier affrontement contre le Rouge et Noir (2-6), les Alouettes (3-4) l’avaient emporté 51-29 à Ottawa. Les deux clubs s’affronteront deux autres fois d’ici la fin de la saison.