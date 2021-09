Darren Waller a établi un record des Raiders l'an dernier en captant 107 ballons, accumulant 1196 verges et neuf touchés.

PHOTO NOAH K. MURRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Durant un échauffement des Raiders à Baltimore tard en 2018, quelque chose a attiré l’attention du coordonnateur offensif Greg Olson.

Josh Dubow Associated Press

Darren Waller, alors un joueur de la brigade d’entraînement des Ravens, bougeait avec grâce sur le terrain, avec ses six pieds six et 255 livres.

« Au niveau du gabarit, de la vitesse et des qualités athlétiques, il nous manquait un gars de ce profil, a dit Olson. C’était du nouveau pour moi. »

Olson en a glissé un mot à l’entraîneur Jon Gruden. Après un revers de 34-17 qui abaissait le dossier des Raiders à 2-9, la décision de Gruden était prise.

L’ailier rapproché Waller est maintenant un élément important pour Las Vegas, qui recevra Baltimore lundi.

PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Darren Waller

Waller s’est joint aux Raiders deux jours après ce match il y a trois ans ; il a montré un aperçu de son talent dès les quelques matchs suivants.

En 2019, il a brillé avec 90 attrapés pour 1145 verges, dont trois touchés.

La saison suivante, il a établi un record des Raiders en captant 107 ballons, accumulant 1196 verges et neuf touchés.

À l’approche de son premier match contre le club qui l’a repêché au sixième tour en 2015, Waller devra être couvert de près par les Ravens.

« C’est frustrant chaque fois que j’entends ou que je lis qu’il a fait de bonnes choses — il était avec nous, rappelle l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh.

« Qu’est-ce qui est arrivé ? Plusieurs choses. Mais là il faut l’affronter, et c’est un grand défi. »

Waller n’en veut pas à son ancienne équipe. Il porte le blâme sur lui-même pour ne pas avoir atteint son potentiel avec Baltimore.

En lien à la politique antidrogue de la NFL, Waller a été suspendu pour quatre matchs en 2016 et pour la totalité de 2017.

Au moment de s’entendre avec Las Vegas, il avait réussi 12 attrapés en 18 matchs avec les Ravens.

Je n’ai pas d’amertume ou de sentiment du genre. Les Ravens n’avaient même pas à me donner une chance de faire partie de l’équipe d’entraînement. Ils auraient pu me libérer. Darren Waller

« Ils m’ont donné une autre occasion, et j’ai pu m’améliorer et saisir l’opportunité avec les Raiders. Je suis reconnaissant envers les Ravens. »