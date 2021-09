Le quart des Alouettes Vernon Adams fils a complété 18 de ses 23 passes pour 288 verges et quatre touchés, vendredi.

(Toronto) Vernon Adams fils a été élu au sein des trois joueurs de la dernière semaine d’activité dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Le quart des Alouettes de Montréal été élu la deuxième étoile de la semaine. Il a grandement contribué à l’éclatante victoire de 51-29 des siens aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi.

Adams a complété 18 de ses 23 passes (78,2 %) pour 288 verges et quatre touchés, égalant ainsi une marque personnelle. Il a ajouté 35 verges au sol à sa fiche.

Deux de ses receveurs, Eugene Lewis et Jake Wieneke, ont d’ailleurs terminé la rencontre avec plus de 100 verges sur réceptions, avec 120 et 118 respectivement.

Cette saison, le passeur de Pasadena totalise 931 verges par la passe, 157 verges au sol et il mène la LCF avec neuf passes de touché.

Les deux autres joueurs de la semaine sont le quart des Elks d’Edmonton Trevor Harris et le demi défensif des Blue Bombers de Winnipeg Brandon Alexander.

Harris a mené les Elks à un gain de 32-20 contre les Stampeders de Calgary en complétant 31 de ses 41 passes (75,6 %) pour 398 verges et il a décoché quatre passes de touché à quatre receveurs différents.

Il s’agissait d’une première victoire en 12 départs pour Harris contre les Stamps. Il mène présentement la LCF avec 1260 verges par la passe et il occupe le troisième rang du circuit avec six passes de touché en 2021.

Alexander a quant à lui joué un rôle important pour refroidir l’attaque des Roughriders de la Saskatchewan lors de la fin de semaine de la fête du Travail. Il a réussi deux interceptions, quatre plaqués en plus d’en ajouter un autre au sein des unités spéciales dans la victoire de 23-8 des Bombers.

Grâce à ses deux premières interceptions de la campagne, Alexandre en compte maintenant six en quatre saisons dans la LCF.