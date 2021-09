Après des mois d’incertitude, Aaron Rodgers et les Packers prolongeront leur union au moins une autre année. Les Vikings sont de retour en santé et ont le talent pour les chauffer au sommet de la division, tandis que les Bears devraient bientôt amorcer l’ère Justin Fields. Pour les Lions, 2021 sera probablement une saison d’évaluation. Voici notre sixième d’une série de huit analyses sur la prochaine saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Packers de Green Bay

Après avoir tenu les Packers en haleine durant une bonne partie de la saison morte, Aaron Rodgers a finalement décidé de revenir pour une 17e saison à Green Bay. Le joueur par excellence de la NFL en 2020 était insatisfait des décisions récentes de l’organisation.

Plus précisément, Rodgers n’a toujours pas digéré la sélection du quart Jordan Love au premier tour du repêchage de 2020. Il espérait que les Packers opteraient pour un receveur avec ce choix, et on peut assurément le comprendre. Avec un receveur de qualité de plus à ses côtés, Rodgers aurait-il perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay en finale de conférence en janvier ?

Toujours est-il que Rodgers a maintenant perdu quatre fois en finale de conférence au cours des sept dernières années et montre une fiche un peu gênante de 1-4 en match de championnat de la Nationale. Sa seule présence au Super Bowl est survenue il y a bientôt 11 ans.

S’il veut enfin retourner au Super Bowl, Rodgers devra le faire avec essentiellement le même groupe de receveurs que l’année dernière. Davante Adams, Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling et l’ailier rapproché Robert Tonyan sont de retour et l’organisation a fait une fleur à Rodgers en rapatriant le vétéran Randall Cobb. Pas un vilain groupe, loin de là, mais Adams est son seul joueur de premier plan.

Aaron Jones a signé un nouveau contrat de quatre ans pour 48 millions US avec les Packers, lui qui a inscrit au total 25 touchés au sol et 5 par la passe depuis 2019. Imposant porteur de ballon d’approximativement 250 lb, A.J. Dillon partagera le travail avec Jones et devrait toucher au ballon une dizaine de fois par match.

David Bakhtiari et Elgton Jenkins sont les piliers d’une ligne offensive qui est presque toujours l’une des meilleures de la ligue. Le centre Josh Myers a été choisi au deuxième tour et amorcera la saison avec les partants.

Joe Barry est le nouveau coordonnateur défensif et tentera de relancer une défense qui a considérablement régressé en 2020. L’unité possède d’excellents joueurs en Kenny Clark (plaqueur), Jaire Alexander (demi de coin) et les demis de sûreté Adrian Amos fils et Darnell Savage.

Mais afin que l’unité puisse performer à la hauteur des attentes, les secondeurs extérieurs Za’Darius Smith et Preston Smith devront connaître une bonne saison. Très productifs à leur première saison dans le Wisconsin en 2019, ils ont été beaucoup plus discrets l’année dernière.

Les Packers ont choisi le demi de coin Eric Stokes au premier tour du repêchage et il devrait remplacer Kevin King dans la formation partante assez rapidement. King a connu un très mauvais match contre Tom Brady et les Bucs en finale de conférence, accordant deux touchés.

Est-ce que ce sera la dernière saison de Rodgers avec les Packers ? C’est une question qui reviendra continuellement au cours des prochains mois. Mais pour le moment, les Packers demeurent les plus sérieux aspirants aux grands honneurs.

Notre prédiction : 12-5

Vikings du Minnesota

Sur papier, les Vikings sont l’une des bonnes équipes de la Conférence nationale et ont très peu de faiblesses. Ils ont toutefois tendance à alterner les bonnes saisons et les moins bonnes depuis plusieurs années. Bonne nouvelle pour eux et leurs partisans, les Vikings ont terminé la saison dernière avec une fiche de 7-9 et devraient rebondir si la tendance se maintient.

Comme son équipe, Kirk Cousins manque de constance. Quart mal-aimé s’il en est, Cousins a essentiellement perdu la saison des siens à lui seul en multipliant les erreurs tôt dans celle-ci l’automne dernier. Avec une fiche de 1-5 après six matchs, les carottes étaient déjà cuites pour les Vikes.

Repêché avec le choix de premier tour que les Vikings ont obtenu en retour de Stefon Diggs, Justin Jefferson a connu une première saison phénoménale. Jefferson a établi une nouvelle marque de la NFL pour une recrue en gagnant 1400 verges par la passe. Anquan Boldin détenait le record grâce à une récolte de 1377 verges en 2003.

Les Vikings peuvent également compter sur Adam Thielen, mais leur groupe de receveurs est très mince derrière lui et Jefferson. Surtout depuis que l’ailier rapproché Irv Smith fils a subi une blessure à un genou qui lui fera probablement rater toute la saison. Smith fils devait remplacer Kyle Rudolph, qui est maintenant avec les Giants de New York.

L’organisation a choisi des joueurs de ligne offensive avec ses choix de premier et de troisième tour le printemps dernier afin d’améliorer un groupe inconstant. Le bloqueur à gauche Christian Darrisaw et le garde Wyatt Davis devraient devenir des partants en cours de saison.

Darrisaw, Davis, le centre Garrett Bradbury, le garde Ezra Cleveland et le plaqueur à droite Brian O’Neil ont tous trois saisons d’expérience ou moins dans la NFL et ont tous été de hauts choix au repêchage. La ligne des Vikes devrait donc éventuellement devenir une force, elle qui a généralement été médiocre depuis au moins une décennie.

Dalvin Cook est l’un des demis offensifs les plus polyvalents et talentueux de la ligue. Dans ses 43 premières parties dans la NFL, il a obtenu 4936 verges d’attaque, soit 3661 au sol et 1275 par la passe. C’est une impressionnante moyenne de presque 115 par match.

L’entraîneur-chef Mike Zimmer est un ancien coordonnateur défensif et, même si c’est son fils Adam Zimmer et Andre Patterson qui se partagent officiellement le poste de coordonnateur défensif, on soupçonne que c’est lui qui a le dernier mot dans cet aspect du jeu.

La défense des Vikings a été franchement mauvaise en 2020, mais c’était largement attribuable aux nombreux blessés. Mais le chasseur de quarts Danielle Hunter, le plaqueur Michael Pierce et les secondeurs Eric Kendricks et Anthony Barr sont tous de retour à leur poste, et Dalvin Tomlinson a été embauché pour améliorer la première ligne et lui ajouter du muscle.

L’autre raison pour laquelle la défense des Vikings en a arraché l’année dernière était l’inexpérience de la tertiaire. Zimmer a tiré des leçons de cette expérience, puisque les Vikings ont acquis trois demis de coin d’expérience en Patrick Peterson, Bashaud Breeland et Mackensie Alexander, qui effectue un retour au Minnesota après une saison avec les Bengals de Cincinnati. Le meilleur élément de la tertiaire reste le demi de sûreté Harrison Smith, qui a récemment signé une prolongation de contrat de quatre ans pour 64 millions US.

Notre prédiction : 10-7

Bears de Chicago

Les Bears ont tourné la page sur l’ère Mitchell Trubisky, qui est maintenant le réserviste de Josh Allen à Buffalo. Ils ont ensuite sélectionné le prometteur Justin Fields au 11e rang du repêchage.

Fields a bien joué dans les matchs préparatoires, mais les Bears veulent se montrer prudents et patients avec lui, de sorte que c’est le vétéran Andy Dalton qui sera le quart partant pour amorcer la saison. Nick Foles est toujours avec l’équipe à titre de troisième quart.

Allen Robinson II est le seul joueur de premier plan de l’attaque pour le moment et le manque de profondeur des Bears à la position d’ailier espacé ne l’a pas aidé au cours des dernières années. Mais l’émergence de la recrue Darnell Mooney a été une belle surprise en 2020, et Marquise Goodwin, Damiere Byrd et Breshad Perriman ont tous été embauchés comme receveurs de soutien.

Cole Kmet s’est constamment amélioré à sa première saison, réussissant 20 de ses 28 attrapés dans ses cinq derniers matchs. Il est un ailier rapproché complet et les Bears disposent également des vétérans Jimmy Graham et Jesse James à cette position.

L’ancien des Chiefs de Kansas City Damien Williams s’est amené à Chicago pour être le réserviste de David Montgomery dans le champ arrière. L’explosif Tarik Cohen n’est quant à lui toujours pas parfaitement guéri de la déchirure ligamentaire à un genou qu’il a subie en septembre de l’année dernière.

À l’exception du garde à gauche Cody Whitehair, la ligne offensive représente un énorme point d’interrogation. Les Bears ont notamment acquis le bon vieux Jason Peters comme police d’assurance au cas où Elijah Wilkinson ne ferait pas le travail comme bloqueur à gauche.

Avec des joueurs de talent comme Khalil Mack, Akiem Hicks, Roquan Smith et Eddie Goldman, la ligne défensive et le groupe de secondeurs sont entre bonnes mains. C’est plus incertain au niveau de la tertiaire. Eddie Jackson et Tashaun Gipson forment une paire de demis de sûreté adéquate, mais quelques demis de coin devront émerger parmi Jaylon Johnson, Kindle Vildor, Artie Burns et Duke Shelley.

La défense a joué en deçà des attentes lors des deux dernières années, ce qui a convaincu les Bears de remercier l’ancien coordonnateur Chuck Pagano. Il a été remplacé par Sean Desai, qui a passé les huit dernières années avec l’équipe dans des rôles d’adjoint. La défense des Bears devra probablement être dominante afin que l’équipe puisse accéder aux éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans.

Notre prédiction : 9-8

Lions de Detroit

Les Lions ont mis fin à leur association de 12 ans avec Matthew Stafford en l’échangeant aux Rams de Los Angeles en retour de Jared Goff et de trois choix au repêchage, dont des premiers en 2022 et 2023. Un troc de deux anciens premiers choix au total, qui à première vue semble à l’avantage des Lions.

Matt Patricia est également parti de Detroit alors qu’il a été congédié au cours de la saison dernière après avoir compilé une fiche de 13-29-1 en un peu moins de trois ans. C’est l’ancien ailier rapproché Dan Campbell qui aura pour mission de reconstruire une équipe qui a actuellement plusieurs trous à combler.

À première vue, le groupe d’ailiers espacés des Lions est le plus faible de la NFL. Il est composé de Tyrell Williams, qui n’a atteint le plateau des 1000 verges qu’une seule fois depuis le début de sa carrière (en 2016 avec les Chargers de San Diego), et de plusieurs points d’interrogation.

En revanche, l’ailier rapproché T.J. Hockenson a connu une bonne deuxième saison avec 67 attrapés, 723 verges et 6 touchés. D’Andre Swift et le nouveau venu Jamaal Williams, qui a joué ses quatre premières saisons avec les Packers de Green Bay, formeront une bonne paire de demis offensifs.

C’est la ligne offensive qui devrait normalement représenter la principale force du club. Les Lions ne s’attendaient sûrement pas à ce que le bloqueur Penei Sewell soit toujours disponible au septième rang du repêchage, lui qui était considéré comme l’un des trois ou quatre meilleurs espoirs par une majorité d’experts.

Sewell amorcera sa carrière du côté droit tandis que c’est Taylor Decker qui protégera l’angle mort de Goff. Le centre Frank Ragnow a signé une prolongation qui lui permettra de toucher un salaire annuel de 13,5 millions US, un contrat qui témoigne de la valeur qu’il a aux yeux des Lions, et le garde Jonah Jackson a été un partant dès sa première année en 2020.

Aaron Glenn est le nouveau responsable de la défense et l’ancien demi défensif tentera de trouver des solutions pour aider une tertiaire qui semble extrêmement vulnérable. Elle le serait un peu moins si Jeff Okudah, qui a été le troisième espoir choisi au repêchage de 2020, rebondissait après une très mauvaise première saison.

Trey Flowers a été un peu décevant depuis qu’il a signé un contrat de 90 millions US il y a un peu plus de deux ans et changera de position. L’ancien ailier défensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a été muté à un poste de secondeur extérieur. Les deux autres secondeurs seront Jamie Collins et le nouveau venu Alex Anzalone, auparavant des Saints de La Nouvelle-Orléans. Ces trois joueurs devront être très productifs afin que la défense des Lions ne fasse pas partie des pires du circuit.

L’ailier défensif Romeo Okwara a enregistré 10 sacs la saison dernière, et le plaqueur Michael Brockers a été obtenu des Rams et sera l’un des plaqueurs partants. Ils sont les deux meilleurs joueurs de la première ligne.

Notre prédiction : 4-13