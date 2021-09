PHOTO CHARLES TRAINOR JR, ARCHIVES MIAMI HERALD VIA ASSOCIATED PRESS

Austin Jackson et Adam Shaheen sur la liste COVID-19

(Miami) Les Dolphins de Miami ont placé le plaqueur partant Austin Jackson et l’ailier rapproché réserviste Adam Shaheen sur la liste COVID-19, lundi, ce qui rend leur présence douteuse pour le match d’ouverture de l’équipe en Nouvelle-Angleterre.

Associated Press

Les Dolphins ont révélé que le nom du demi de coin Jamal Perry a été inséré à la liste active en tant que remplaçant sous le protocole de la COVID-19.

C’est la deuxième fois que Shaheen figure sur cette liste. Il s’est également absenté un certain temps le mois dernier en raison de la recherche de contacts et a précisé qu’il ne serait pas vacciné. En tant que joueur non vacciné, il est soumis à des tests quotidiens. Les joueurs vaccinés sont testés chaque semaine.

PHOTO RHONA WISE, USA TODAY SPORTS Adam Shaheen

La NFL tient une liste COVID-19 des joueurs qui ont été déclarés positifs ou qui ont été en contact étroit avec une personne infectée. Les équipes n’annoncent généralement pas si une personne a fait l’objet d’un test positif.

Si Jackson ne peut être de la formation lors de la première semaine d’activités de la NFL, il sera probablement remplacé par Greg Little. Shaheen agit comme remplaçant pour l’ailier rapproché Mike Gesicki.

Les Dolphins rendent visite aux Patriots, dimanche.