(Owings Mills) Le porteur de ballon des Ravens de Baltimore J. K. Dobbins devrait rater toute la saison 2021 en raison d’une déchirure au ligament croisé antérieur.

La Presse Canadienne

L’agent de Dobbins, Zac Hiller, a partagé le gazouillis du réseau ESPN concernant la blessure de son client, écrivant que les deux hommes avaient déjà emprunté cette route auparavant et que le porteur de ballon des Ravens allait revenir plus fort.

Dobbins a quitté le dernier match préparatoire des Ravens, samedi soir à Washington, après avoir subi une blessure à mi-chemin au premier quart. À ce moment, l’entraîneur-chef John Harbaugh avait mentionné que son porteur de ballon allait être évalué.

La nouvelle annoncée dimanche vient porter un dur coup aux Ravens, qui ont mené la NFL au chapitre du jeu au sol lors de la dernière saison.

Le quart Lamar Jackson a été le plus grand responsable des prouesses au sol des Ravens, mais Dobbins a amassé 805 verges par la course et neuf touchés en 2020, à sa saison recrue. Gus Edwards, qui a récolté 723 verges et six majeurs, pourrait maintenant obtenir un rôle plus important.

Les Ravens ont établi un record de la NFL, samedi, grâce à une 20e victoire consécutive lors d’un match préparatoire. Ce ne fut toutefois pas un camp facile pour l’équipe de Baltimore.

Jackson et Edwards ont tous les deux raté le début du camp en raison d’un test de dépistage positif à la COVID-19. Le groupe de receveurs des Ravens a aussi été aux prises avec quelques blessures.