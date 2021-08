PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Six joueurs ajoutés à la liste COVID-19

(Frisco) Les noms du joueur de ligne offensive Connor Williams et du demi de sûreté Damontae Kazee ont été inscrits sur la liste des joueurs soumis au protocole lié à la COVID-19, gonflant le nombre de joueurs des Cowboys de Dallas sur cette liste à six, en plus du coordonnateur défensif Dan Quinn.

Schuyler Dixon Associated Press

L’entraîneur-chef Mike McCarthy a confirmé que Williams et Kazee ont subi des contrôles positifs à la COVID-19. Williams s’est entraîné mardi, tandis que Kazee était absent puisqu’il devait subir un examen.

Les autres joueurs à l’écart en raison du protocole de santé et sécurité sont le plaqueur Carlos Watkins, le receveur CeeDee Lamb et le demi de sûreté Malik Hooker. Le nom du demi de sûreté Israel Mukuamu était toujours sur la liste, mais il a repris l’entraînement mercredi.

McCarthy a affirmé ne pas avoir d’échéancier pour les joueurs soumis au protocole. Les Cowboys disputeront leur dernier match préparatoire dimanche face aux Jaguars de Jacksonville. Leur match d’ouverture est le 9 septembre, contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Quinn et Watkins ont été les premiers à devoir se soumettre au protocole, environ 90 minutes avant la défaite de 20-14 des Cowboys face aux Texans de Houston le week-end dernier. Les noms de Lamb, Hooker et Mukuamu ont été ajoutés avant la reprise de l’entraînement cette semaine.