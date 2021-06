La NFL a présenté 28 matchs de saison régulière à Londres depuis 2007, et elle en organisera deux autres en octobre.

(Londres) La NFL souhaite développer sa série de matchs internationaux en présentant des duels de saison régulière en Allemagne, et elle a donc décidé d’enclencher mercredi un processus afin d’identifier une ville prête à le faire.

La NFL est très populaire en Allemagne, un pays reconnu pour sa santé financière, ce qui en fait un partenaire d’affaires très intéressant.

Le circuit Goodell a présenté 28 matchs de saison régulière à Londres depuis 2007, et elle en organisera deux autres en octobre au stade de Tottenham. Les amateurs allemands de football américain se rendent souvent à Londres pour assister aux matchs, selon la NFL.

La ligue a embauché l’entreprise londonienne The Sports Consultancy pour l’aider à concrétiser ce projet, et dans son mandat elle doit aider les villes intéressées à développer leur plan.

Les cotes d’écoute hebdomadaires de la NFL en Allemagne ont grimpé de 20 % annuellement depuis 2017, a souligné la ligue.

L’auditoire allemand pour la victoire de 31-9 des Buccaneers de Tampa Bay contre les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl le 8 février dernier fut sans précédent.

« L’Allemagne est le principal marché pour les ventes de produits dérivés de la NFL à l’extérieur de l’Amérique du Nord, les paris sur le football américain et les ventes du jeu vidéo Madden NFL », a ajouté le circuit Goodell par voie de communiqué.

La NFL a disputé cinq matchs préparatoires en Allemagne entre 1990 et 1994, et a assuré une présence professionnelle dans le pays entre 1991 et 2007 avec l’ex-World League/NFL Europe/NFL Europa.

Des matchs de saison régulière de la NFL ont aussi été présentés au Mexique et au Canada.