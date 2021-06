Les Alouettes de Montréal ont mis sous contrat deux de leurs plus récents choix au repêchage, soit le botteur David Côté, ainsi que le secondeur Ethan Makonzo.

La Presse Canadienne

Côté a été choisi en cinquième ronde (45e au total), alors que Makonzo a été sélectionné au sixième tour, (46e au total) en mai dernier.

Évoluant pour le Rouge et Or de l’Université Laval, Côté a mené le RSEQ avec 108 points en 2019, dont 72 qui provenaient de 24 placements, également un sommet dans l’association. Le footballeur de six pieds quatre, 215 livres a été nommé sur la première équipe d’étoiles du RSEQ et a été invité au Hula Bowl en janvier dernier, même s’il n’y a pas eu de saison en 2020. Il a aidé le Rouge et Or à remporter deux championnats nationaux, en 2016 et en 2018.

Makonzo a de son côté disputé huit parties avec les Carabins de l’Université de Montréal en 2019, réussissant deux interceptions, en plus d’amasser six plaqués. Le natif de Montréal de six pieds un, 220 livres, a été choisi sur l’équipe d’étoiles défensive du RSEQ.

Il rejoint Danny Maciocia, le directeur général des Alouettes, qui était son entraîneur avec les Carabins.