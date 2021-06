(Nashville) Suite à des promotions dans le personnel de recrutement des Titans, Mical Johnson devient la première femme à travailler à temps plein à cette unité, au Tennessee.

Associated Press

Elle va épauler Blaise Taylor et Matt Miller, qui passent d’adjoints à recruteurs au niveau professionnel et universitaire, respectivement.

Johnson va aider dans l’évaluation des joueurs, la surveillance de quels athlètes deviennent disponibles et la préparation du repêchage et de la période où on peut embaucher des joueurs autonomes.

Elle était une stagiaire avec les Titans l’automne dernier.

Cela s’ajoute à une vague de femmes obtenant des postes importants dans la NFL incluant Catherine Raîche, la nouvelle vice-présidente des opérations football des Eagles.

Le mois dernier, les Broncos ont fait de Kelly Kleine leur directrice exécutive des opérations football et conseillère spéciale du directeur général.