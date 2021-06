(Pittsburgh) Le quart des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger a affirmé qu’il s’agissait de son idée d’accepter une baisse volontaire de salaire afin de contribuer à son retour pour une 18e saison.

Dan Scifo

Associated Press

Roethlisberger s’est adressé aux médias pour la première fois mardi depuis qu’il a accepté un nouveau contrat en mars assurant son retour en 2021. Le footballeur de 39 ans n’a jamais joué pour une autre organisation que les Steelers.

« J’ai dit (à la direction) que je voulais aider l’équipe de toutes les façons possibles, a déclaré Roethlisberger. Je leur ai dit que j’allais faire tout ce que je pouvais pour les aider à mettre sous contrat les gars qui nous aideront à gagner.

« Je savais que nous avions une excellente défense et quelques bons éléments en attaque, alors je voulais revenir et faire partie de ce qui, je crois, sera une équipe spéciale. Afin de faire cela, je croyais nécessaire d’accepter une réduction de salaire. »

Les Steelers ne s’étaient pas cachés pour dire que Roethlisberger allait devoir prendre une coupe sur son salaire, qui aurait eu un impact de 41 millions US sur la masse salariale de l’équipe pour 2021.

Le président des Steelers Art Rooney II, l’entraîneur-chef Mike Tomlin, ainsi que le directeur général Kevin Colbert ont tous exprimé le désir de ramener Roethlisberger, mais ils ont insisté sur un point : cela devait être fait de façon à procurer de la flexibilité financière à l’équipe.

Roethlisberger était heureux de collaborer.

« Le sang qui coule dans mes veines et noir et or, a-t-il dit. Je ne voulais pas allez nulle part ailleurs. J’ai dit aux Rooney et à l’entraîneur Tomlin que je désirais rester. C’est chez moi. J’ai passé près de la moitié de ma vie à jouer au football pour les Steelers. C’est pourquoi j’ai accepté cette réduction salariale. Je veux rester ici ; je crois en ce groupe. »

Les Steelers ont gagné leurs 11 premiers matchs en 2020, en route vers une saison de 12-4 et le titre de la section Nord de l’Américaine. Mais ils ont éprouvé des ennuis dans le dernier droit, perdant cinq de leurs six dernières rencontres, dont une râclée face aux Browns de Cleveland au premier tour éliminatoire.

Roethlisberger a lancé quatre interceptions dans ce revers de 48-37.

« Je n’ai pas suffisamment bien joué à la fin de la saison, a admis le quart-arrière. Ce n’est pas un secret et je suis le premier à me blâmer. Quand le ballon est dans vos mains chaque jeu, vous devez exécuter de la bonne façon.

« Je sentais que je n’étais pas au bout de mes ressources et j’ai laissé savoir aux Steelers que s’ils voulaient me revoir, je pourrais leur donner encore tout ce que j’ai. »

L’attaque des Steelers est en plein cœur d’une refonte complète.

Derniers pour le jeu au sol en 2020, les Steelers y ont consacré leurs quatre premiers choix du repêchage de 2021, dont le demi offensif de l’Université de l’Alabama Najee Harris.

La restructuration du salaire de Roethlisberger leur a également permis d’avoir suffisamment de fonds pour convaincre le receveur JuJu Smith-Schuster de revenir pour une saison.

Le vétéran centre étoile Maurkice Pouncey a toutefois pris sa retraite, tout comme l’ailier rapproché Vance McDonald. Les joueurs de ligne offensive Alejandro Villanueva et Matt Feiler, ainsi que le demi à l’attaque James Conner ont tous trois profité de l’autonomie.

Les Steelers compteront aussi sur un nouveau coordonnateur à l’attaque en Matt Canada, puisque le contrat de Randy Fichtner n’a pas été renouvelé.

Roethlisberger est le meneur de la franchise pour presque toutes les statistiques majeures du jeu aérien. En 2020, il a lancé pour 3803 verges de gains avec 33 passes de touché contre 10 interceptions en 15 matchs après avoir raté presque toute la saison 2019 en raison d’une blessure au coude droit.