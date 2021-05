PHOTO CURTIS COMPTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le receveur Julio Jones a déclaré qu’il était prêt à quitter les Falcons d’Atlanta.

La Presse Canadienne

Âgé de 32 ans, le receveur étoile a dit dans un court entretien téléphonique avec l’hôte de l’émission Undisputed Shannon Sharpe qu’il allait quitter les Falcons.

Le directeur général des Falcons, Terry Fontenot, aurait écouté des offres d’échange pour les services de Jones depuis le mois d’avril. Jones avait demandé une transaction en mars.

Lorsqu’il s’est fait questionner à savoir où il aimerait jouer, Jones a répondu qu’il voulait simplement gagner.

Jones a été le sixième choix au total du repêchage de 2011 et il a passé les 10 saisons de sa carrière dans la NFL avec les Falcons. Il est le meneur de l’histoire de l’équipe pour les réceptions (848) et les verges sur réception (12 896).

De plus, Jones a capté 60 passes de touché, il a été sélectionné au Pro Bowl à sept reprises et il a fait partie de l’équipe tout étoile de la NFL à deux occasions.

Jones doit empocher 15,3 millions US garantis la saison prochaine et il devrait compter pour un peu plus de 23 millions sous la masse salariale des Falcons. Si la formation d’Atlanta l’échange après le 1er juin, elle pourrait diviser l’argent sur deux saisons.