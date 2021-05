PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le directeur général des Bills de Buffalo Brandon Beane envisageait de libérer des joueurs ayant refusé le vaccin afin de créer un environnement plus sûr et moins contraignant dans les installations de l’équipe lors des réunions et durant les programmes de remise en forme l’été prochain. Il ne pourra le faire, la NFL a interdit cette pratique.