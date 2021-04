(Tampa) Le receveur Antonio Brown a choisi de revenir avec les Buccaneers de Tampa Bay pour une autre saison en signant un contrat d’un an qui pourrait lui rapporter jusqu’à 6,5 millions US, selon ce qu’une source près du dossier a confirmé à l’Associated Press.

Fred Goodall

Associated Press

Sous couvert de l’anonymat, puisque l’annonce du contrat n’a pas encore été confirmée par les Buccaneers, cette source a précisé que l’entente prévoit une prime à la signature de 2 millions US et un peu plus de 3 millions US en salaire garanti.

C’est le réseau NFL Network qui a été le premier à rapporter la nouvelle du retour de Brown avec les champions en titre du Super Bowl.

Les Buccaneers étaient déjà assurés de pouvoir miser sur le retour de 22 joueurs partants parmi l’alignement ayant mené l’équipe à une victoire de 31-9 contre les Chiefs de Kansas City lors du match de championnat de la NFL en février dernier.

Le retour d’Antonio Brown confirme ainsi que le quart-arrière Tom Brady, 43 ans, pourra entreprendre sa quête d’une huitième bague du Super Bowl avec le même arsenal offensif qui l’entourait la saison dernière.

Le directeur général Jason Licht a donc rempli sa promesse de maintenir intacte son équipe en apposant l’étiquette de joueur de franchise au receveur Chris Godwin, en accordant des contrats à long terme aux secondeurs Shaquil Barrett et Lavonte David, ainsi qu’en retenant les services de l’ailier rapproché Rob Gronkowski, du porteur de ballon Leonard Fournette et du plaqueur défensif Ndamukong Suh.

Ce nouveau contrat accordé à Antonio Brown survient après que le receveur se soit joint à l’équipe à la mi-saison, l’an dernier. Il avait dû purger une suspension de huit parties pour avoir violé les politiques de comportement de la NFL. L’athlète a également réglé récemment une poursuite déposée contre lui par une ancienne entraîneuse personnelle.

Quatre fois nommé joueur étoile, Antonio Brown a capté 45 passes et récolté 483 verges en plus de marquer quatre touchés en huit parties en saison régulière en 2020. En éliminatoires, il a capté une passe de touché lors du Super Bowl pour terminer avec une récolte de huit attrapés, 81 verges et deux touchés.

En carrière, il cumule 886 passes captées pour 11 746 verges et 79 touchés en 11 saisons avec les Steelers de Pittsburgh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Buccaneers de Tampa Bay.