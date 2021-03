PHOTO RON JENKINS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Deux ans après que les négociations eurent commencé, les Cowboys de Dallas et le quart étoile Dak Prescott en sont finalement venus à une entente.

Schuyler Dixon

Associated Press

L’équipe a fait savoir qu’un contrat avait été signé, lundi, et les détails seront dévoilés plus tard.

Ce pacte survient une journée avant la date limite pour apposer l’étiquette de joueur de concession à Prescott pour une deuxième année consécutive. Il aurait empoché 37,7 millions US.

Prescott a joué avec cette étiquette d’une valeur de 31,4 millions en 2020 jusqu’à ce que sa saison prenne fin en raison d’une grave blessure à la cheville droite, lors de la cinquième semaine d’activités.

Si le contrat est à long terme, il sera sans doute le plus lucratif de l’histoire des Cowboys. Le propriétaire Jerry Jones a déjà fait signer une entente de plus de 100 millions à trois joueurs : l’ancien quart Tony Romo, l’ailier défensif DeMarcus Lawrence et le receveur Amari Cooper.

Avant sa grave blessure, Prescott avait commencé tous les matchs depuis sa saison recrue, quand il a remplacé Romo, qui s’était blessé pendant les matchs préparatoires en 2016.

Prescott a éventuellement été nommé la recrue offensive de la NFL et il a guidé les Cowboys vers le premier rang de l’Association Nationale. Deux années plus tard, il a remporté un premier match éliminatoire et il a été sélectionné au Pro Bowl pour une deuxième fois.

Les négociations pour un nouveau contrat se sont amorcées lors de la saison morte suivante, quand Prescott allait écouler la dernière année d’un pacte de quatre ans.

Âgé de 27 ans, Prescott a obtenu une augmentation de salaire de 1500 % grâce à la première étiquette de joueur de concession. Une autre augmentation aurait été notée s’il avait reçu l’étiquette pour une deuxième année de suite, et ce, même si le plafond salarial de la NFL a diminué en raison des contrecoups de la pandémie de COVID-19.