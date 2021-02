Après une saison parsemée d'embûches en raison de la pandémie de COVID-19, la NFL peut se réjouir : le jour J est enfin arrivé. Et la 55e édition du Super Bowl promet un duel de haut vol sur plusieurs fronts. Deux quarts-arrières en mission. Deux attaques qui roulent à plein régime. Deux entraîneurs-chefs qui se livreront une guerre sans merci. Qui parviendra à avoir le dessus ? Portrait de cette grande finale

Miguel Bujold

La Presse

François Fournier

La Presse

Grâce à Mahomes

Lorsque les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers se sont affrontés, il y a un peu plus de deux mois, Patrick Mahomes a effectué 49 passes. Ça pourrait être encore plus lors du Super Bowl ce dimanche soir.

Mahomes avait terminé le match contre les Bucs avec 462 verges et 3 touchés. Le front défensif et les secondeurs avaient été matés, incapables de lui nuire parce qu’il décochait ses passes trop rapidement.

PHOTO JASON BEHNKEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS / PHOTOMONTAGE LA PRESSE Face aux Buccaneers cette saison, Patrick Mahomes avait terminé le match avec une récolte de 462 verges et 3 touchés.

Derrière une ligne offensive rapiécée, Mahomes devra faire la même chose, ce dimanche. Et ce sera un gros avantage pour les Chiefs s’il est également en mesure d’aller chercher quelques premiers jeux en courant avec le ballon. Rappelons que le quart-arrière a été gêné par une blessure à un orteil durant les éliminatoires.

Tyreek Hill avait déjà 200 verges de gains après 15 minutes de jeu contre les Buccaneers. Si les demis de sûreté Antoine Winfield Jr. (cheville) et Jordan Whitehead (épaule) sont ralentis par leur blessure, la tertiaire des Bucs risque de connaître un autre match difficile contre Hill, Travis Kelce, Mecole Hardman, Sammy Watkins et Demarcus Robinson.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tyreek Hill, receveur des Chiefs de Kansas City

La défense des Bucs est l’une des bonnes défenses du circuit contre la course. C’est pourquoi Mahomes pourrait finir sa soirée avec 50 ou même 60 tentatives de passes. D’autant que les demis offensifs des Chiefs sont habiles pour attraper des passes.

L’un de ces demis est Le’Veon Bell, qui devrait jouer malgré une blessure à un genou, tout comme son ancien coéquipier Antonio Brown du côté des Bucs, qui se remet lui aussi d’une blessure à un genou. Bell et Brown faisaient partie des Killer B’s à l’époque où ils jouaient à Pittsburgh.

À défaut d’être des joueurs dominants comme ils l’étaient il y a trois ou quatre ans, Brown et Bell pourraient avoir un gros impact sur le 55e Super Bowl. Bell est fiable en protection et peut courir des tracés de passe dignes d’un ailier espacé. Il pourrait donc forcer les Bucs à utiliser leurs secondeurs en couverture de passe plus souvent qu’ils le souhaiteraient.

Quant à Brown, il pourrait être la cible de prédilection de Tom Brady s’il est suffisamment remis de sa blessure. Les deux joueurs avaient pris leur erre d’aller avant la blessure de l’ailier espacé. Brown est capable d’offrir une performance comparable à celle de Hill en novembre.

La dernière fois que les Buccaneers ont perdu, c’était justement lors de ce match contre les Chiefs. Ils ont gagné leurs sept rencontres depuis ce revers de 27-24 et ont très peu de failles dans leur jeu actuellement.

On a souvent eu l’impression que les Chiefs étaient sur le pilote automatique cette saison. Ils en faisaient juste assez pour gagner. Mais lorsqu’ils doivent absolument le faire, les Chiefs élèvent toujours leur niveau de jeu d’un cran ou deux. C’est ce qu’ils avaient d’ailleurs fait lors du Super Bowl de l’année dernière en marquant trois touchés en cinq minutes de jeu au quatrième quart, les 21 derniers points de leur victoire de 31-20 aux dépens des 49ers de San Francisco.

Comme celle des Buccaneers, l’attaque des Chiefs a trop d’armes pour être contenue très longtemps. La défense de Steve Spagnuolo reste quant à elle l’une des unités les plus sous-estimées de la NFL. Il sera d’ailleurs très intéressant de voir le plan de match qu’aura concocté le coordonnateur défensif.

Il est toujours dangereux de parier contre Brady, comme on le sait. Mais Mahomes est invincible ou presque et j’avais choisi les Chiefs pour gagner le Super Bowl en septembre. Il est très difficile de limiter leur attaque à moins de 30 points dans un match important et les Buccaneers auront beaucoup de difficulté à y parvenir ce dimanche. Brady permettra aux Bucs de rester dans le coup jusqu’au quatrième quart, mais Mahomes mettra fin à leur belle histoire.

Notre prédiction : Buccaneers 27, Chiefs 34

