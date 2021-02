(Montréal) Les Alouettes de Montréal se sont entendus avec les demis défensifs américains Monshadrik Hunter et Jermaine Ponder, ainsi que le joueur de ligne à l’attaque américain Donald Hawkin.

La Presse Canadienne

Hunter a connu une excellente saison en 2019, alors qu’il a terminé au troisième rang chez les Eskimos d’Edmonton avec 59 plaqués défensifs, en plus d’intercepter deux passes et d’en rabattre cinq. L’athlète de six pieds un, 193 livres, de 25 ans a de plus réussi un sac.

Le Texan a disputé 26 matchs dans la LCF, récoltant 85 plaqués, quatre interceptions, six passes rabattues et un sac, en plus de recouvrer un échappé.

Ponder, six pieds deux, 200 livres, a été élu sur la deuxième équipe all-Northeast Conference en 2018 avec les Red Flash de l’Université St. Francis. En 2019, avant son premier passage au sein de la formation d’entraînement des Alouettes, il a passé du temps avec les Browns de Cleveland, les Steelers de Pittsburgh et les Texans de Houston.

Hawkins, un colosse de six pieds quatre, 310 livres, a évolué pour quelques formations de la NFL et a notamment foulé le terrain avec les Cowboys de Dallas et les Panthers de la Caroline. Le bloqueur de 28 ans du Tennessee a aussi joué dans la défunte Alliance of American Football (AAF) en 2019. Il a été membre de l’équipe d’entraînement des Alouettes à la fin de la saison 2019.