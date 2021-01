La NFL n’autorisera pas des entraînements sur place pour les recruteurs en raison des précautions liées à la santé et sécurité.

Rob Maaddi

Associated Press

La ligue a informé les équipes que tous les entraînements auront lieu lors des journées professionnelles individuelles sur les campus universitaires. Les entrevues avec les espoirs et les tests et évaluations psychologiques se feront virtuellement.

« Nous travaillerons avec les écoles pour encourager la cohérence des tests et des exercices tout au long des journées professionnelles. Nous nous assurerons que tous les clubs aient accès à la diffusion de ces entraînements, qu’ils soient représentés ou non à un entraînement en particulier », a déclaré la NFL aux équipes, lundi, dans une note obtenue par The Associated Press.

La ligue travaille avec les médecins d’équipe et les entraîneurs sportifs pour obtenir des informations médicales complètes sur chacun des espoirs invités. Le plan comprendra probablement une combinaison d’entretiens virtuels par le personnel médical et de tests effectués dans des laboratoires ainsi que dans des installations médicales à proximité de la résidence d’un espoir.

Un examen en personne aura lieu à un ou plusieurs endroits désignés, probablement au début du mois d’avril, pour un certain nombre d’espoirs. Chaque équipe sera autorisée à envoyer un médecin et un entraîneur sportif pour effectuer ces examens en personne.