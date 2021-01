Alex Smith a lancé deux passes de touché et l’Équipe de football de Washington a battu les Eagles de Philadelphie 20-14, dimanche soir, pour remporter le titre de la section Est de l’Association Nationale.

Associated Press

La formation de Washington, qui a changé de nom en juillet après des années de protestation, est devenue la première équipe depuis l’ère du Super Bowl à se rendre en séries après avoir amorcé la saison avec une fiche de 2-7.

Menée par Smith et l’entraîneur-chef Ron Rivera, qui a surmonté une forme de cancer de la peau pendant la saison, l’Équipe de football de Washington (7-9) est la troisième organisation à gagner sa section avec une fiche perdante lors d’une saison de 16 matchs.

Les Seahawks de Seattle (2010) et les Panthers de la Caroline (2014) ont tous les deux réussi l’exploit en plus de gagner une partie éliminatoire lors de la même année.

Washington termine donc au quatrième échelon de la Nationale et elle accueillera Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lors du premier tour éliminatoire, samedi.

Smith a lancé une passe de touché de 13 verges à Logan Thomas lors du deuxième quart, procurant une avance de 17-14 à sa troupe. Quelques minutes auparavant, Jalen Hurts avait réussi un majeur au sol pour les Eagles (4-11-1).

Âgé de 36 ans, Smith a commencé la saison en tant que troisième quart, effectuant un retour au jeu après avoir subi 17 interventions chirurgicales à une jambe. Il a fait tourner le vent, montrant un dossier de 4-1 avant de rater les deux parties précédentes en raison d’une blessure au mollet.

Smith a complété 22 de ses 32 passes pour des gains de 162 verges. Il a aussi lancé une passe de touché de cinq verges à Terry McLaurin, mais il a également été victime de deux interceptions.

Giants 23 –Cowboys 19

Les Giants de New York ont gagné, dimanche après-midi, mais ils ont malgré tout été éliminés en soirée.

Les Giants avaient besoin d’une victoire des Eagles de Philadelphie pour obtenir leur billet pour les séries, mais l’Équipe de football de Washington a défait les Eagles 20-14 pour s’octroyer le titre de la section Est de l’Association Nationale.

Le joueur recrue Xavier McKinney a intercepté une passe d’Andy Dalton dans la zone des buts avec 1 : 15 au cadran, assurant aux Giants une victoire de 23-19 contre les Cowboys de Dallas.

Ce gain avait permis aux Giants d’espérer participer aux séries éliminatoires malgré un dossier de 6-10.

Sterling Shepard est le seul joueur des Giants qui faisait partie de la formation en 2016, la dernière édition de l’équipe à s’être qualifiée pour les éliminatoires.

Les Giants tentaient de devenir la première équipe dans l’histoire de la NFL à participer aux séries avec six victoires dans un calendrier de 16 matchs, et la première à le faire après avoir présenté un dossier d’un gain et sept défaites.

Avec sa main gauche ensanglantée, après que Leonard Wiliams eut marché dessus au troisième quart, Dalton a mené les Cowboys (6-10) à la porte des buts.

Sur un jeu avorté, Dalton a couru et évité que Williams ne le plaque derrière la ligne de mêlée pour la quatrième fois du match. Il a cependant lancé une faible passe vers le milieu de la zone des buts, que McKinney a facilement attrapée pour sa première interception en carrière.

Dalton a conclu son match avec 29 passes complétées en 47 tentatives pour des gains de 243 verges. Il a été plaqué six fois derrière sa ligne de mêlée.

« Pour nous, ç’a été une saison avec beaucoup de hauts et de bas, a dit l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy. Toutes sortes d’épreuves et d’adversité. D’une certaine façon, ce match a été un reflet de notre saison. »

Jones a complété 17 passes en 25 tentatives pour des gains de 229 verges et deux touchés.

Falcons 27 – Buccaneers 44

Tom Brady a récolté 399 verges de passes et quatre passes de touché, aidant les Buccaneers de Tampa Bay à s’imposer 44-27 devant les Falcons d’Atlanta.

En éliminatoires, les Bucs (11-5) seront confrontés à l’étranger à l’Équipe de football de Washington, qui a remporté la section est de la Nationale.

L’ailier espacé étoile Mike Evans a quitté en voiturette en fin de premier quart, blessé au genou gauche. Il n’est pas revenu dans le match.

La blessure est survenue un jeu après qu’il soit devenu le premier joueur de l’histoire avec des récoltes de 1000 verges de réception ou plus à ses sept premières saisons.

Brady, un gagnant de six matchs du Super Bowl, a établi un record de Tampa Bay avec une saison de 40 passes de touché.

Les Falcons ont perdu leur cinq derniers matchs, montrant finalement un dossier de 4-12.

Vikings 37 –Lions 35

Kirk Cousins a amassé 405 verges par la passe et complété trois passes de touché pour guider les Vikings du Minnesota vers un gain de 37-35 contre les Lions de Detroit dans un duel entre deux formations qui mettaient fin à une saison décevante.

Les Vikings (7-9) avaient connu une séquence lors de laquelle ils ont gagné cinq matchs sur six en milieu de saison. Ils ont cependant perdu leurs trois parties avant celle de dimanche contre les Lions.

Dans la victoire, Justin Jefferson a capté neuf passes pour des gains de 133 verges. Du coup, il a effacé le record pour le nombre de verges par un receveur recrue, établi par Anquan Boldin en 2003.

Les Lions (5-11) ont perdu leurs quatre dernières sorties et huit de leurs dix dernières rencontres.