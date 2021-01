Adam Gase et Sam Darnold (14)

(New York) Les Jets de New York ont congédié l’entraîneur-chef Adam Gase, mettant fin à deux saisons frustrantes et décevantes sous sa tutelle.

Dennis Waszak fils

Associated Press

Embauché par les Jets en janvier 2019, Gase a montré un dossier de 9-23 à la barre de la formation new-yorkaise, dont une fiche de 0-13 à un certain point cette saison, ce qui constitue le pire début de campagne de l’histoire de l’équipe.

Ce congédiement a été annoncé par les Jets dimanche, quelques heures après qu’ils eurent encaissé un revers de 28-14 aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les New-Yorkais ont conclu la saison avec une fiche de 2-14, la deuxième pire de leur histoire.

Par voie de communiqué, le propriétaire et président des Jets, Christopher Johnson, a dit que même si son intention était d’avoir de la stabilité au sein de l’organisation, la meilleure décision pour l’équipe était d’aller dans une autre direction.

Âgé de 42 ans, Gase est arrivé à New York avec de grands espoirs d’être la bonne personne pour aider le jeune quart Sam Darnold à passer à un autre niveau dans son développement. C’est plutôt l’inverse qui s’est produit.