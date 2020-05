Joe Flacco s’entend avec les Jets de New York

(New York) Les Jets de New York ont accordé un contrat d’un an au quart Joe Flacco, vendredi.

Dennis Waszak fils

Associated Press

Cela donne à Sam Darnold un réserviste expérimenté. Une blessure au cou a toutefois mis fin à la seule campagne de Flacco avec Denver, et une opération s’est avérée nécessaire.

L’agence JL Sports a annoncé l’accord sur Twitter, citant une mention de NFL Network.

Les termes n’ont pas été dévoilés, mais ESPN a avancé que l’accord vaut 1,5 million, et que la somme pourrait tripler avec des bonis liés à la performance.

Âgé de 35 ans, Flacco a passé ses 11 premières saisons avec Baltimore. Il a guidé les Ravens à la victoire au Super Bowl de 2013, étant nommé le joueur le plus utile du match.

En 11 saisons, Flacco a récolté 40 067 verges aériennes, incluant 218 passes de touché. Il a commis 141 interceptions.

En février 2019, les Ravens l’ont échangé à Denver pour un choix de quatrième ronde.

Il s’est blessé au cou lors de la semaine 8, ratant ensuite le reste de la saison. Il a été libéré par les Broncos en mars dernier.

Flacco a été opéré au cou en avril, mais il devrait être rétabli pour le camp d’entraînement, si la NFL peut aller de l’avant de ce côté.