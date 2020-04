(Boston) Le centre-arrière des Patriots James Develin a annoncé sa retraite de la NFL en raison de complications liées à une blessure au cou, qui lui a fait manquer les 14 derniers matchs de la saison dernière.

Kyle Hightower

Associated Press

« J’ai décidé qu’il était dans mon intérêt et dans celui de ma famille de me retirer du football, a écrit Develin, sur Instagram. J’ai toujours maintenu la conviction que dans le sport, l’équipe est beaucoup plus importante que moi en tant qu’individu et cette conviction sonne toujours vraie, car je dois prioriser mon équipe à la maison avant toute autre chose. »

Develin n’a joué que lors de deux matchs la saison dernière avant le problème du cou. Il est apparu dans 16 matchs à chaque année de 2013 à 2018.

Trois bagues du Superbowl

Le joueur de 31 ans était une valeur sûre de l’offensive et des unités spéciales depuis qu’il s’est joint aux Patriots, en 2012. Il a été sélectionné pour son seul Pro Bowl en 2017. Il a fait partie de trois équipes gagnantes du Super Bowl.

PHOTO D'ARCHIVES JERRY LAI, USA TODAY SPORTS James Develin

Diplômé de Brown, Develin a été initialement signé par les Bengals en tant que joueur autonome non repêché en 2011. Après que les Bengals l'aient libéré la saison suivante, les Patriots l’ont recruté dans leur équipe d’entraînement.

Il a obtenu une place dans la formation régulière et a passé la plupart des huit saisons suivantes à faire le genre de sale boulot qui passe souvent inaperçu sur le terrain.

Bien qu’il ait principalement agi comme bloqueur, au cours des dernières saisons, il a aussi oeuvré comme centre-arrière et ailier rapproché.

En 2018, il a signé un sommet personnel de quatre touchés, en plus d’avoir été un partant lors de huit matchs.

L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a souvent salué le travail de Develin à l’attaque et dans les unités spéciales.

« Il n’y a personne d’autre qui peut faire ce qu’il fait », a dit Belichick, la saison dernière.