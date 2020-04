Une saison normale pour la NFL ? Rien n’est moins certain, dit son directeur médical

Quelques jours à peine après que la NFL eut parlé de ses espoirs de pouvoir présenter une saison régulière et des éliminatoires sans embûches, le neurochirurgien et directeur médical de la NFL Allen Sills a remis les pendules à l’heure de la COVID-19 : rien n’est certain.