PHOTO BUCCANEERS VIA ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay ont continué leur transformation en prévision de la saison 2020.

Associated Press

Après avoir embauché le quart Tom Brady, six fois champion du Super Bowl, les Buccaneers ont dévoilé de nouveaux uniformes, mardi, dans l’espoir de continuer à gagner des partisans.

Oubliez les chandails avec des numéros difficiles à lire. L’équipe a opté pour un look plus traditionnel rouge, blanc et gris rappelant les uniformes utilisés entre 1997 et 2013 — la période la plus fructueuse de l’histoire de l’équipe.

Les Buccaneers ont raté les éliminatoires lors des 12 dernières saisons. Ils n’ont pas gagné un match éliminatoire depuis leur triomphe au Super Bowl, il y a 18 ans.

PHOTO BUCCANEERS VIA ASSOCIATED PRESS

« Ce look nouveau, mais familier, est le résultat de discussions avec nos partisans, a dit le propriétaire de l’équipe Ed Glazer. Nous sommes heureux de retrouver nos uniformes classiques de l’époque de notre championnat du Super Bowl, tout en ajoutant un nouvel uniforme coloré mettant en valeur notre couleur étain particulière. »

En plus des chandails rouges pour les matchs à domicile et blancs pour ceux à l’étranger, les Buccaneers ont aussi dévoilé un premier uniforme gris pour les soirées « colour rush ».