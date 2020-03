(Los Angeles) Les Rams de Los Angeles ont dévoilé leur nouveau logo et de nouvelles couleurs plutôt familières.

Greg Beacham

Associated Press

Les couleurs principales des Rams seront de nouveau le bleu royal et le jaune, tandis que la franchise a annoncé lundi la création d’une nouvelle image avec moins de faste que ne l’aurait souhaité le club, en raison de la pandémie de COVID-19.

Quant au nouveau logo principal des Rams, il comprend les lettres « LA » avec la corne courbée d’un bouc autour des lettres. Le logo secondaire de l’équipe est une version plus moderne de la tête de bouc utilisée au cours des dernières décennies par l’équipe.

Avec la sortie des nouveaux uniformes plus tard cette année, les Rams obtiendront finalement le nouveau look tant attendu avant la cinquième saison du retour de la franchise à Los Angeles. L’équipe apporte des changements de pair avec l’ouverture du SoFi Stadium plus tard en 2020, le complexe de plusieurs milliards de dollars du propriétaire des Rams, Stan Kroenke.