PHOTO STEVEN SENNE, AP

Un piéton passe devant une photo surdimensionnée de l’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, hier, à Foxborough, au Massachusetts. Joueur autonome. Brady a annoncé qu’il ne jouerait plus avec les Patriots et on s’attend à ce qu’il signe un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay.