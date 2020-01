Super Bowl: pas de complexe pour l’attaque des 49ers

On parle abondamment de l’attaque explosive des Chiefs, mais l’autre qui prendra part au Super Bowl, dimanche à Miami, est également très bonne. Le jeu au sol des 49ers est le plus dangereux de la NFL et leur jeu aérien est plus qu’adéquat. Bien qu’elle se soit améliorée durant la première saison du coordonnateur Steve Spagnuolo, la défense des Chiefs risque d’en avoir plein les bras contre l’attaque de Kyle Shanahan.