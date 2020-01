Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi avoir conclu des nouvelles ententes d’un an avec trois joueurs canadiens, soit le secondeur D.J. Lalama, le demi défensif Dominique Termansen, ainsi que le spécialiste des longues remises Mike Benson.

La Presse canadienne

Lalama a récolté 25 plaqués défensifs et huit sur les unités spéciales en plus de réussir un sac et un plaqué pour des pertes en 11 parties à Montréal en 2019. Le joueur de 26 ans a été nommé l’un des joueurs de la semaine dans la LCF juste avant d’entamer les éliminatoires.

L’athlète originaire de Winnipeg a amorcé sa carrière avec les Alouettes en 2017, avant de jouer pour les Blue Bombers de Winnipeg en 2019. Il est revenu à Montréal en août dernier. Il avait été repêché par les Eskimos d’Edmonton en 2016 (70e total).

Termansen a réalisé six plaqués défensifs et un sur les unités spéciales, en plus de recouvrer un échappé en seulement neuf parties en 2019 avec les Alouettes. Il avait commencé la saison avec les Lions de la Colombie-Britannique, où il avait réussi cinq plaqués et provoqué un échappé.

L’athlète originaire de North Vancouver a disputé ses deux premières saisons avec les Alouettes en 2016 et en 2017, avant de porter l’uniforme des Lions les deux années suivantes. Le demi défensif de 25 ans a gagné la Coupe Vanier en 2015 avec les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique.

Benson a joué cinq parties avec le Rouge et Noir d’Ottawa en 2019. Le spécialiste des longues remises de 32 ans a fait ses premiers pas dans la ligue avec les Eskimos d’Edmonton en 2012 avant de s’aligner avec les Lions de la Colombie-Britannique pendant cinq ans. Originaire de Winnipeg, il a joué 89 parties dans la LCF depuis le début de sa carrière, obtenant 16 plaqués sur les unités spéciales, en plus d’inscrire un touché sur un échappé.