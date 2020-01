Spencer Moore et Landon Rice restent avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont fait signer des contrats aux Canadiens Spencer Moore et Landon Rice.

La Presse canadienne

L’entente intervenue avec Moore s’étendra sur les deux prochaines campagnes tandis que celle avec Rice couvrira la saison 2020.

Moore a disputé 16 rencontres avec les Alouettes en 2019. Le centre-arrière de six pieds quatre, 230 livres, a capté sept passes pour des gains de 54 verges en plus d’amasser sept plaqués au sein des unités spéciales. Bloqueur hors pair, son jeu sur la course a permis aux Alouettes de terminer deuxièmes de la Ligue canadienne de football avec 2236 verges au sol.

Le footballeur de Hamilton a été un choix de cinquième tour, 34e au total des Roughriders de la Saskatchewan en 2013, où il a joué de 2013 à 2018. Âgé de 29 ans, Moore a disputé 97 matchs en carrière dans la LCF, amassant 48 plaqués sur les unités spéciales en plus de capter 34 passes pour des gains de 281 verges. Il a gagné la coupe Grey en 2013.

Rice, joueur de ligne à l’attaque de six pieds six pouces, 317 livres en sera à une huitième année dans la LCF, sa troisième avec les Alouettes, après cinq saisons passées à Hamilton. Il a joué dans neuf matchs en 2019.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Landon Rice

Originaire de Brandon au Manitoba, il a disputé 80 rencontres depuis ses débuts chez les professionnels.

Note aux lecteurs : Ceci est une version corrigée. Le premier paragraphe faisait état que Moore et Rice avaient signé des ententes de deux saisons. Dans le cas de Rice, il s’agit d’un contrat d’un an.