J.C. Jackson (27) et Corey Davis (84)

Les Titans l’emportent 20-13 et éliminent les Patriots

(Boston) Derrick Henry ne pouvait pas trouver une meilleure façon de célébrer son 26e anniversaire que de se farcir l’une des meilleures équipes de la dernière décennie du circuit Goodell.

Le porteur de ballon a offert une performance spectaculaire en amassant 182 verges de gains au sol en plus d’inscrire un touché et les Titans du Tennessee ont causé la surprise en mettant fin à la saison des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, l’emportant 20-13, samedi, au premier tour des éliminatoires.

La défensive des Titans a muselé Brady et sa troupe, limitant le quart vedette à 209 verges de gains et aucune passe de touché.

« C’est une victoire incroyable face à une excellente équipe dans un environnement hostile », a déclaré Henry. Je donne le crédit à mon équipe. Je suis simplement heureux qu’on puisse avancer.

PHOTO BILL SIKES, AP Tom Brady

« Nous étions prêts. C’était vraiment notre approche au début de la rencontre et nous avons fait le nécessaire dans les trois phases du jeu. Nous sommes demeurés très concentrés, peu importe ce qui se passait. »

Après trois participations de suite au Super Bowl et deux victoires, les Patriots pourraient bien voir leur dynastie prendre fin et Brady les quitter.

Les Titans (10-7) poursuivront quant à eux leur chemin en se mesurant la semaine prochaine aux Ravens de Baltimore, qui représentent présentement la meilleure équipe du circuit.

« Je viens tout juste de quitter le terrain, a rétorqué Brady, lorsqu’il a été questionné sur son avenir, ajoutant qu’il serait surprenant qu’il prenne sa retraite.

« Personne n’a connu une meilleure carrière que moi, a-t-il ajouté. Je suis béni. »

Logan Ryan a scellé la victoire en interceptant la passe de neuf verges de Brady dans la zone des buts alors qu’il restait 15 secondes à écouler.

Les Patriots ont amorcé la rencontre avec un placement de 36 verges de Nick Folk et se sont donné une avance de 13-7 au deuxième quart, après que Julian Edelman eut inscrit un touché grâce à une course de cinq verges et Folk eut réussi un deuxième placement de 21 verges.

Anthony Firkser a capté une passe de 12 verges de Ryan Tannehill au premier quart pour porter les Titans à la marque.

Henry s’est chargé de redonner une avance d’un point aux Titans, 38 secondes avant que les deux équipes ne retraitent au vestiaire et l’attaque des Patriots n’a jamais été en mesure de renaître de ses cendres par la suite.

Tannehill a réussi huit de ses 15 passes pour récolter 72 verges de gains par la voie des airs.