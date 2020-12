Au pire de la contagion, 23 joueurs des Ravens se sont retrouvés sur la liste de réserve/COVID-19 de la NFL, et plusieurs entraîneurs et membres du personnel de l’équipe ont également été infectés.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS

La NFL a imposé une amende de 250 000 $ US aux Ravens de Baltimore pour avoir violé les protocoles COVID-19, a affirmé une personne mise au courant de la sanction.

The Associated Press

L’équipe n’a pas perdu de choix au repêchage dans le cadre de cette violation, qui a mené à une propagation du virus et au report du match de l’Action de grâce des Ravens contre les Steelers de Pittsburgh.

Au pire de la contagion, 23 joueurs des Ravens se sont retrouvés sur la liste de réserve/COVID-19 de la ligue, et plusieurs entraîneurs et membres du personnel de l’équipe ont également été infectés. Le match contre les Steelers a finalement eu lieu le mercredi suivant, et celui des Ravens contre les Cowboys de Dallas a été déplacé au 8 décembre dans un rare match disputé le mardi.

Cette année, quatre autres équipes ont été mises à l’amende pour des violations au protocole. Les Raiders de Las Vegas ont perdu un choix de sixième ronde en 2021 et ont été condamnés à une amende de 500 000 $, tandis que les Saints de La Nouvelle-Orléans ont été dépouillés d’un choix de septième ronde et écopé d’une amende de 500 000 $.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Titans du Tennessee ont reçu des amendes de 350 000 $, mais n’ont pas perdu de choix au repêchage.