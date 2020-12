Josh Allen (17) et Cameron Heyward (97)

(Orchard Park) Josh Allen a lancé deux passes de touché, le demi de sûreté Taron Johnson a retourné une interception sur une distance de 51 verges pour un majeur et les Bills de Buffalo ont défait les Steelers de Pittsburgh 26-15, dimanche soir.

John Wawrow

Associated Press

Les Bills ont gagné pour une sixième fois à leurs sept dernières sorties et ils s’approchent de plus en plus d’un premier titre de la section Est de l’Association Américaine depuis 1995.

La formation de Buffalo pourrait s’assurer de ce titre et d’une troisième participation aux séries en quatre ans si les Ravens de Baltimore s’inclinent contre les Browns de Cleveland, lundi soir.

Les Steelers (11-2) mènent la section Nord de l’Américaine, mais ont perdu pour une deuxième fois en six jours. Ils se retrouvent à un match des Chiefs de Kansas City (12-1) pour le premier rang de l’Américaine.

L’équipe de Pittsburgh s’est toutefois assurée d’une place en séries avant même le botté d’envoi en raison de la défaite des Dolphins de Miami contre les Chiefs, plus tôt dans la journée.

Les Bills ont remporté 10 de leurs 13 premières parties de la saison pour une première fois depuis 1991.

Allen a permis à son équipe de se distancer lorsqu’il a lancé deux passes de touché en l’espace de 3 : 21 en deuxième demie, portant l’avance des Bills à 23-7.

Il a amorcé le troisième quart en couronnant une séquence de huit jeux et 68 verges avec une passe de touché de 19 verges à Stefon Diggs. Après quatre jeux sans histoire des Steelers, Allen a dirigé une poussée de 57 verges qui s’est conclue par une passe de touché de 13 verges à la recrue Gabriel Davis.

Allen a été impliqué dans 35 touchés cette saison, soit 28 par la passe, six au sol et un par réception, brisant le record d’équipe pour une même campagne. Jim Kelly avait participé à 34 touchés en 1991.

Allen a complété 24 de ses 43 passes pour des gains de 238 verges et une interception. Diggs a capté 10 ballons pour un total de 130 verges. Acquis en mars dans une transaction avec les Vikings du Minnesota, Diggs a atteint le plateau des 100 attrapés cette saison, égalant le record d’équipe d’Eric Moulds, établi en 2002.

Les Steelers ont continué à ne ressembler en rien au groupe qui a établi un record d’équipe en remportant ses 11 premiers matchs de la saison. Les hommes de Mike Tomlin ont été limités à moins de 20 points pour une troisième sortie consécutive.

Ben Roethlisberger a réussi 21 de ses 37 passes pour des gains de 187 verges. Il a lancé une passe de touché à James Washington et à JuJu Smith-Schuster, mais il a aussi été victime de deux interceptions.