Les Alouettes de Montréal ont rapatrié une des pièces maîtresses de leur attaque de 2019, lundi, en faisant signer un nouveau contrat de deux saisons au demi William Stanback.

La Presse Canadienne

Le porteur de ballon de six pieds, 233 livres, effectuera ainsi un retour à Montréal en 2021 après une saison 2019 qui lui a permis de s’établir comme un des joueurs étoiles de la LCF. Alors dans sa deuxième saison dans la LCF, il avait amassé 1048 verges en 170 portées, en plus de traverser la ligne des buts en cinq occasions. De plus, l’athlète de 26 ans avait capté 33 passes pour des gains de 329 verges.

Le natif d’Hempstead dans l’État de New York a conservé une moyenne de 6,2 verges par course, bon pour le premier rang dans la LCF.

Sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la LCF en 2019, Stanback avait suffisamment attiré l’attention pour obtenir un contrat des Raiders de Las Vegas. Après avoir participé à leur camp d’entraînement, il n’avait toutefois pas pu se tailler une place au sein de l’équipe.

Les Alouettes ont également annoncé qu’ils ont paraphé une entente de deux saisons avec le joueur de ligne défensive américain Chris Favoroso.

Le colosse de six pieds trois, 240 livres, a complété sa carrière universitaire avec les Dukes de l’Université Duquesne en 2019 et a mené l’équipe avec neuf sacs en 10 rencontres, en plus de récolter 43 plaqués.