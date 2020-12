(Houston) Le demi de coin des Texans de Houston Bradley Roby a été suspendu pour six matchs pour avoir enfreint la politique de la NFL en matière de dopage.

Associated Press

La suspension de Roby a été annoncée un jour après que le receveur Will Fuller eut aussi été suspendu pour six matchs pour avoir enfreint la même politique. Fuller a déclaré avoir consommé un médicament prescrit sans savoir qu’il était sur la liste des substances interdites.

Les deux joueurs rateront donc le reste de la saison.

Roby est le meilleur demi de coin des Texans (4-7), qui ont congédié l’entraîneur Bill O’Brien plus tôt cette saison.

En 10 matchs cette saison, Roby a réussi 37 plaqués, a défendu sept passes et en a intercepté une. Il n’avait pas accompagné l’équipe en prévision du match du 8 novembre face aux Jaguars de Jacksonville, mais les Texans avaient affirmé qu’il n’était pas blessé et que la situation n’était pas liée à la COVID-19, sans offrir plus d’informations.

Roby a été sélectionné en première ronde du repêchage de la NFL en 2014 et a disputé ses cinq premières saisons avec les Broncos de Denver. Il a rejoint les rangs des Texans avant la saison 2019.