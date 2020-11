En relève à Tua Tagovailoa, le quart Ryan Fitzpatrick a lancé deux passes de touché et les Dolphins de Miami ont prolongé la saison sans victoire des Jets de New York grâce à un gain de 20-3, dimanche après-midi.

The Associated Press

Tagovailoa était au rancart en raison d’une blessure au pouce gauche, et Fitzpatrick a donc été appelé à sauter dans la mêlée contre l’une des nombreuses équipes pour lesquelles il a joué durant sa carrière.

Face aux pitoyables Jets, il n’a pas eu besoin d’être spectaculaire.

Le vétéran quart a complété 24 passes en 39 tentatives pour des gains de 257 verges, et des majeurs aux ailiers rapprochés Mike Gesicki et Adam Shaheen.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS Adam Shaheen plonge dans la zone des buts pour marquer un touché.

Fitzpatrick a aidé les Dolphins (7-4) à rebondir après une défaite, la semaine dernière, qui a interrompu une séquence de cinq victoires.

De leur côté, les Jets ont renoué avec leur quart partant Sam Darnold, qui avait raté les deux dernières rencontres à cause d’une blessure à une épaule. Mais il n’a jamais vraiment réussi à lancer l’attaque des Jets.

Darnold a été victime de deux interceptions et les Jets (0-11) ont été incapables de profiter de revirements provoqués par leur défensive.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS Le quart Sam Darnold était de retour à son poste.

Darnold a complété la rencontre avec 16 passes complétées en 27 tentatives, pour des gains de 197 verges.

La séquence de 11 défaites est la deuxième plus longue dans l’histoire des Jets. Les éditions des Jets de 1995-1996, qui étaient alors dirigés par Rich Kotite, avaient perdu 12 parties consécutives.

Giants 19 — Bengals 17

Les Giants de New York ont perdu les services du quart partant Daniel Jones en deuxième demie, mais ont su générer assez d’attaque pour vaincre les Bengals de Cincinnati 19-17.

PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS Le quart Daniel Jones a dû quitter le match après avoir subi une blessure à un ischiojambier.

Jones a subi une blessure à un ischiojambier après avoir complété une courte passe au troisième quart, alors que la marque était de 10-10. Il est revenu sur le terrain lors de la série offensive suivante, le temps de participer à deux jeux, avant de se faire remplacer pour de bon par Colt McCoy.

Wayne Gallman fils a inscrit un touché sur une course de deux verges lors d’un quatrième essai et les buts au premier quart.

De retour après un séjour sur la liste liée à la COVID-19, le botteur de précision Graham Gano a réussi quatre placements pour permettre aux Giants (4-7) de rattraper Washington au premier rang de la médiocre section Est de l’Association nationale.

PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ASSOCIATED PRESS Le botteur Graham Gano

Les Giants ont remporté leurs trois dernières parties après avoir perdu les cinq premiers matchs du règne de l’entraîneur-chef recrue Joe Judge.

Les Bengals (2-8-1) ont fait confiance au quart Brandon Allen, un joueur promu de l’équipe d’entraînement, à la place de la recrue Joe Burrow, victime d’une blessure à un genou qui a mis fin à sa saison, dimanche dernier contre Washington.

Allen n’est pas parvenu à faire avancer les Bengals avec régularité. Il a conclu le match avec 17 passes complétées en 29 tentatives, et des gains de 136 verges. Au total, les Bengals ont été limités à 155 verges à l’attaque.

Browns 27 - Jaguars 25

Le quart Baker Mayfield a tiré avantage des meilleures conditions climatiques en un mois lors d’un match des Browns de Cleveland pour lancer deux passes de touché et mener son équipe vers une victoire de 27-25 contre les Jaguars de Jacksonville.

Ce gain a permis aux Browns (8-3) de demeurer au plus fort de la lutte pour une place dans les séries éliminatoires dans l’Association américaine.

C’est la première fois depuis 1994, alors que Bill Belichick était leur entraîneur-chef, que les Browns affichent un tel dossier.

Mayfield a lancé des passes de touché – ses premières après une léthargie de trois rencontres – à Jarvis Landry et à Austin Hooper.

PHOTO STEPHEN B. MORTON, ASSOCIATED PRESS Austin Hooper capte une passe dans la zone des buts.

Le quart des Browns est venu près d’en compléter deux autres. Au deuxième quart, cependant, il a raté la cible alors que Rashard Higgins se trouvait complètement seul dans la zone des buts. Au quatrième quart, Harrison Bryant a été incapable de saisir sa passe.

La passe la moins précise de Mayfield a failli hanter son équipe. Lors d’un troisième essai et une verge à franchir, il a lancé le ballon derrière Kareem Hunt. Lors du jeu suivant, Hunt a été incapable d’aller chercher la verge manquante pour inscrire un premier essai.

Cette séquence a donné une chance aux Jaguars (1-10) d’égaler le score. Une course de quatre verges de James Robinson a d’abord permis aux Jaguars de réduire l’avance des Browns à 27-25.

Le quart Mike Glennon a toutefois lancé le ballon hors de la zone des buts lors de la tentative de transformation de deux points.

C’était la deuxième fois du match que les Jaguars échouaient lors d’une tentative de transformation de deux points.

Raiders 6 — Falcons 43

Deion Jones a inscrit un touché à la suite d’un retour d’une interception de 67 verges, le quart Matt Ryan a complété deux courtes passes pour des majeurs et les Falcons d’Atlanta ont complètement dominé Derek Carr et les maladroits Raiders de Las Vegas, qu’ils ont rossés 43-6.

PHOTO BRYNN ANDERSON, ASSOCIATED PRESS Brandon Powell célèbre son touché avec Chris Lindstrom.

Les Raiders (6-5) ont subi une deuxième défaite de suite et ont davantage ressemblé à des prétendants qu’à des aspirants au titre dans la section Ouest de l’Association américaine.

Les hommes de Jon Gruden ont offert une performance misérable, marquée par de nombreuses bourdes contre une équipe qui n’a aucune ambition cette saison sous la direction d’un entraîneur-chef intérimaire.

Carr a connu un après-midi pitoyable. Il a commis trois échappés en plus de servir l’interception que le secondeur des Falcons a retournée jusque dans la zone des buts pour son cinquième touché en carrière, tôt au troisième quart.

Nathan Peterman a terminé le match au poste de quart pour les Raiders, qui ont subi leur pire défaite au cours des trois plus récentes saisons de Gruden à titre d’entraîneur-chef.

Au total, les Raiders ont été victimes de cinq revirements – leur plus haut total cette saison – et ont écopé 11 punitions pour un total de 141 verges. L’une de ces punitions a annulé une interception et une autre a permis aux Falcons (4-7) de garder le ballon et d’ajouter un touché, après une tentative de placement ratée.

Quant à Ryan, il a complété 22 passes en 39 tentatives pour des gains de 185 verges. Il a lancé des passes de touché de quatre verges à Calvin Ridley, vers la fin de la première demie, et à Brandon Powell, tard au troisième quart.