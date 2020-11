Patrick Mahomes a accumulé des gains de 416 verges par la passe et a complété cinq passes de touché et les Chiefs de Kansas City ont rossé les Jets de New York 35-9 dimanche après-midi.

The Associated Press

Tyreek Hill a terminé le match avec des gains de 98 verges et deux touchés et Travis Kelce a ajouté 109 verges et un majeur.

Mecole Hardman et Dedmarcus Robinson ont également franchi la ligne des buts pour les Chiefs (7-1), procurant à l’entraîneur-chef Andy Reid une 229e victoire en carrière. Cela lui confère le cinquième rang dans l’histoire de la NFL à égalité avec Curly Lambeau.

PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS L'entraîneur Andy Reid célèbre avec Tyreek Hill (10) et Patrick Mahomes (15).

Les Jets ont été limités à 221 verges en attaque et affichent un dossier de 0-8, une première pour l’organisation depuis 1996.

Privé de deux receveurs de qualité en Jamison Crowder et Breshad Perriman, blessés, le quart Sam Darnold a complété 18 de ses 30 passes pour des gains de 133 verges.

Les Chiefs avaient été établis favoris par 19 points.

Raiders 16 Browns 6

Derek Carr a complété une passe de touché de quatre verges à Hunter Renfrow tôt au quatrième quart, Daniel Carlson a réussi trois bottés de précision dans des conditions venteuses et hivernales en bordure du lac Erie, et les Raiders de Las Vegas ont défait les Browns de Cleveland 16-6.

PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS Daniel Carlson regarde le ballon après avoir effectué un botté de placement de 24 verges.

La passe de Carr à Renfrow avec 14 : 53 à jouer au quatrième quart a mené au seul touché du match et a aidé les Raiders (4-3) à se relever après leur effondrement, en fin de match la semaine dernière, dans une défaite de 45-20 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Le demi offensif Josh Jacobs a terminé la rencontre avec des gains de 128 verges au sol, un sommet personnel en carrière, en 31 courses.

Les Raiders avaient accordé au moins 10 points dans 116 parties d’affilée, un record de la NFL.

Privé de son receveur étoile Odell Beckham fils, victime d’une blessure à un genou la semaine dernière qui le gardera à l’écart pendant le reste de la saison, le quart Baker Mayfield n’a jamais pu mettre en marche l’attaque des Browns (5-3).

Mayfield, qui avait complété 21 passes de suite contre les Bengals de Cincinnati la semaine dernière, n’a réussi que 12 de ses 25 passes, pour des gains de 122 verges.