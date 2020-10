(New York) Le quart-arrière des Jets de New York Sam Darnold ratera le match de dimanche contre les Cardinals de l’Arizona en raison d’une entorse à l’épaule droite.

Dennis Waszak fils

Associated Press

L’entraîneur-chef, Adam Gase, a indiqué mercredi que le vétéran Joe Flacco obtiendrait le départ à domicile à la place de Darnold.

Darnold, blessé jeudi dernier contre les broncos de Denver, sera réévalué de semaine en semaine.

C’est la troisième année consécutive dans la jeune carrière de Darnold qu’il doit rater au moins une rencontre.

Darnold a subi cette blessure lorsque rejoint derrière sa ligne de mêlée par Alexander Johnson à la fin du premier quart. Il est demeuré pour un jeu de plus avant de remettre le ballon et gagner le vestiaire afin d’être examiné par le médecin. Il est revenu au jeu dès la séquence offensive suivante et il semblait alors que rien de sérieux ne s’était produit.